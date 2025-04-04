石虎頻現蹤 雲林強化保育

雲林1988年首次出現石虎蹤跡，但直到2020年只有1筆現蹤紀錄，近兩年則頻率遽增，累計到今年31筆，其中地點以古坑、林內鄉為多，林業及自然保育署南投分署將劃設山農地保育軸帶，和水利署、縣府、社區等協力展開保育。

林保署南投分署長李政賢說，石虎是公告的瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布於苗栗、台中、南投等地，新竹、彰化、嘉義、台南等地出現零星紀錄，而雲林位處中部與南部石虎棲地串接的重要節點，保育工作更顯重要。

2019年起石虎出現在林內鄉、古坑鄉的紀錄數量逐年增加，為掌握相關生態訊息，林保署南投分署攜手屏科大、林內鄉坪頂社區發展協會推動生物資源調查工作，2020年前僅有1筆現蹤紀錄，但到了2024年累計暴增至28筆，顯示出石虎在該地區的活動範圍在擴大中。

到了上月間，雲林共達到31筆石虎紀錄，其中3筆在古坑鄉、28筆林內鄉。

李政賢說，林內及古坑位於濁水溪流域及斗六丘陵淺山農地的保育軸帶，據調查擁有石虎、八色鳥、紫斑蝶、穿山甲、諸羅樹蛙與食蛇龜等多樣化的物種，其中也包含豐富的林業和農業資源，構成了典型的里山地景，彌足珍貴。

李政賢指出，為確保石虎族群能在保育軸帶區繁衍生息，將透過國土綠網平台，連結縣府、鄉公所、水利署、社區及相關公私協力單位加強保育，並設紅外線相機進行監測，進一步保護石虎及其他物種的生存環境，讓生物多樣性保育得以永續。