台灣首例！「世界第二大動物」長須鯨擱淺龜山島 珍貴畫面曝光
中華鯨豚協會今天說，今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨，這是台灣擱淺史上首例有完整個體的長須鯨。
中華鯨豚協會臉書Facebook指出，今年2月12日獲報，宜蘭頭城大溪漁港外海發現大型鬚鯨漂流於海面後，隨即派員前往現勘，並利用空拍記錄到珍貴的漂流影像。當時，動物體長推估超過10公尺，當時由於體表皮膚未有明顯脫落，推測應為剛死亡不久的個體，但隔日該動物並未如期擱淺上岸，因此以目擊事件結案。
3月3日有民眾發現於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際發現1頭大型鯨豚擱淺，但由於現勘陸路無法安全抵達現場。3月27日，在海洋委員會海洋保育署等單位協助下，中華鯨豚協會最後順利在龜首湖北岸礫灘搶灘登島採樣。
中華鯨豚協會表示，經實際測量動物體長為10.5公尺，個體腐敗，因脊椎骨生長板未癒合，因此判定為年輕鬚鯨，性別暫無法確認；脊椎中突多處有斷裂，暫無法判斷為死前或死後造成。當天完成全骨取出並移往高處，採集皮膚、肌肉之後，隔天送交給國立自然科學博物館博士姚秋如檢驗。
協會指出，4月2日確認物種是世界第2大的海洋哺乳類動物長須鯨，這也是台灣擱淺史上第1例有完整個體的長須鯨。長須鯨體型僅次於藍鯨，成熟個體的體長可達22至23公尺，體重約40至50噸，世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危等級列為「易危」物種，台灣為長須鯨北太平洋族群主要棲地分布的最南界。
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