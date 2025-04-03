快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

台灣首例！「世界第二大動物」長須鯨擱淺龜山島 珍貴畫面曝光

中央社／ 宜蘭縣3日電
今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨。圖／翻攝自中華鯨豚協會粉專
今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨。圖／翻攝自中華鯨豚協會粉專

中華鯨豚協會今天說，今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨，這是台灣擱淺史上首例有完整個體的長須鯨。

中華鯨豚協會臉書Facebook指出，今年2月12日獲報，宜蘭頭城大溪漁港外海發現大型鬚鯨漂流於海面後，隨即派員前往現勘，並利用空拍記錄到珍貴的漂流影像。當時，動物體長推估超過10公尺，當時由於體表皮膚未有明顯脫落，推測應為剛死亡不久的個體，但隔日該動物並未如期擱淺上岸，因此以目擊事件結案。

3月3日有民眾發現於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際發現1頭大型鯨豚擱淺，但由於現勘陸路無法安全抵達現場。3月27日，在海洋委員會海洋保育署等單位協助下，中華鯨豚協會最後順利在龜首湖北岸礫灘搶灘登島採樣。

中華鯨豚協會表示，經實際測量動物體長為10.5公尺，個體腐敗，因脊椎骨生長板未癒合，因此判定為年輕鬚鯨，性別暫無法確認；脊椎中突多處有斷裂，暫無法判斷為死前或死後造成。當天完成全骨取出並移往高處，採集皮膚、肌肉之後，隔天送交給國立自然科學博物館博士姚秋如檢驗。

協會指出，4月2日確認物種是世界第2大的海洋哺乳類動物長須鯨，這也是台灣擱淺史上第1例有完整個體的長須鯨。長須鯨體型僅次於藍鯨，成熟個體的體長可達22至23公尺，體重約40至50噸，世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危等級列為「易危」物種，台灣為長須鯨北太平洋族群主要棲地分布的最南界。

今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨。圖／翻攝自中華鯨豚協會粉專
今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨。圖／翻攝自中華鯨豚協會粉專

鯨豚 龜山島

延伸閱讀

蘭嶼風浪過大 金星3號客輪擱淺55名旅客待救援

龜山島復辦成年禮 宜蘭縣府列入評估

無人機空拍與激情成斜槓興趣 上帝視角危機不可忽視

小抹香鯨擱淺高雄沙灘死亡 將解剖釐清原因

相關新聞

台灣首例！「世界第二大動物」長須鯨擱淺龜山島 珍貴畫面曝光

中華鯨豚協會今天說，今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長...

玉山黃喉貂獵帝雉保育員首見 驚喜目擊公鳥示警「英雄救美」

黃喉貂是雜食性動物，會群體圍獵體型比牠們大的山羌，又稱「羌仔虎」；保育巡查員何昌穎近日目擊黃喉貂試圖追捕帝雉，黃喉貂雖未...

石虎現蹤雲林頻率暴增31筆 林保分署展開「護虎」行動

雲林1988年出現石虎蹤跡，但到2020年調查紀錄只有1筆，直到近兩年數量遽增，到今年激增到31筆，其中以古坑和林內為多...

台北動物園資深棕熊「小喬」摘除腫瘤 復原狀況曝光

台北市立動物園溫帶動物區的資深棕熊「小喬」，已邁入老齡且為較挑食的個體，上月接受腫瘤移除手術，園方今分享復原好消息，經醫...

搶救黑熊後宣導改良式獵具 獵人更換意願提高

農業部林業署日前搶救2隻被套索所傷的台灣黑熊。台東分署今天表示，以往每次搶救後，會到部落加強宣導換成改良式獵具，獵人的意...

兔兔拔蘿蔔遭主人塞回洞裡 兔寶崩潰大戰300回合「靠終極1招贏了」

許多毛孩都喜歡跟主人玩遊戲，玩到翻臉可就不妙了。一名飼主和家裡的寵物兔兔上演拔蘿蔔大戰，兔兔剛拔出蘿蔔時，主人立刻拿起蘿蔔又塞回洞裡，反反覆覆好幾回合兔寶終於不忍了，結局讓網友笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。