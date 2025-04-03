台北動物園資深棕熊「小喬」摘除腫瘤 復原狀況曝光

台北市立動物園溫帶動物區的資深棕熊「小喬」，已邁入老齡且為較挑食的個體，上月接受腫瘤移除手術，園方今分享復原好消息，經醫療照養團隊治療，第一周手術傷口復原期過後，小喬的活動力與食慾逐漸回升，園方期待牠盡快恢復往日活力。

動物園表示，現年推估至少24歲的小喬，是2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園。2023年3月健檢，獸醫師發現牠罹患乳腺腫瘤，經外科手術摘除，術後恢復良好並定期追蹤；去年5月30日影像檢查，小喬肺部出現腫瘤轉移病灶及胃壁增厚等情形，但日常表現如游泳、挖土、探索等行為均正常。

園方說，保育員與獸醫師上月發現小喬近鼠蹊部的乳腺處疑似出現轉移腫塊，伴隨破裂，動物醫療團隊3月24日麻醉檢查及手術治療。手術過程中，血液檢查結果未見明顯異常，但影像學檢查顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。醫療團隊成功摘除破裂腫塊並縫合，考量惡性腫瘤且傷口範圍較大，仍持續密切觀察牠的恢復情形。

動物園今指出，小喬接受腫瘤移除手術，醫療照養團隊積極協助牠適應手術後恢復期的疼痛與不適。歷經第一周手術傷口復原期，醫療照養團隊為牠止痛、治療，也採取各種方法刺激食慾，看到小喬活動力與食慾逐漸回升，大家都非常開心。

園方提及，醫療照養團隊持續在飲食及環境下功夫，例如提供高蛋白質飲食、益生菌，多樣乾草環境來刺激小喬的嗅覺，讓牠能夠自然地鋪床與打滾，希望強化牠的身心健康，促進術後復原，更期待小喬盡快恢復往日活力。