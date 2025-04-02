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【動物冷知識】不合理蛙！牠反向發育從「27公分巨嬰」縮水成袖珍版

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

誰說「長大會變更大」是生物定律？

有一種氣息在南美洲的青蛙就不走尋常路——他童年體型巔峰，成年反而越活越迷你。

今天我們一起來看看這位「反向發育」的代表——奇異多指節蟾的動物冷知識吧！

奇異多指節蟾（Pseudis paradoxa）是一種原產於南美洲的青蛙。雖然名字裡有「蟾」，但他其實是青蛙，屬於蛙科的一員。

他們又被稱為「不合理蛙」或「萎縮蛙」，會有這樣奇異的稱呼，是因為他的成長方式，與我們對於「長大」的認知反其道而行。

奇異多指節蟾的蝌蚪是世界最大，甚至能長到27 公分！為什麼能長這麼大？

原因其實跟環境息息相關，在食物充足、水中掠食者較少的大型臨時水域中，蝌蚪能安心吃、盡情長，自然越養越巨。

相反地，若在資源稀少或掠食壓力大的小水域中成長，蝌蚪的體型就會受到限制，長不太大。

所以不是每一隻都能當上「蝌蚪巨嬰」，要看運氣與環境雙重加持！

最扯的是，不管蝌蚪時期多麼巨大，在變態成青蛙後竟然都「縮水」成迷你身形！

成年的奇異多指節蟾，從吻部到泄殖腔的體長僅有 3.4–7.6 公分。

從巨無霸回歸袖珍型，反差之大，堪稱蛙界的神展開。

以前常聽長輩說「小時候胖不是胖」，但我們通常從小一路胖到大（哭

奇異多指節蟾則完全符合這種體質，他真的是小時候胖、長大變小，是反向發育的真實代表。

順帶一提，奇異多指節蟾除了成長方式很不合理，他本蛙還自帶「神秘技能」。

研究發現，他皮膚分泌的物質能刺激人體胰島素分泌，且對細胞無毒性，未來也許有機會應用在相關醫療研究上！

看來這隻縮水蛙，不只體型有反差，連身體裡的潛力都不容小覷啊！

參考資料：https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pseudis_paradoxa

帽子-Hatto

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