【動物冷知識】不合理蛙！牠反向發育從「27公分巨嬰」縮水成袖珍版
哈囉大家好，我是帽帽！
誰說「長大會變更大」是生物定律？
有一種氣息在南美洲的青蛙就不走尋常路——他童年體型巔峰，成年反而越活越迷你。
今天我們一起來看看這位「反向發育」的代表——奇異多指節蟾的動物冷知識吧！
奇異多指節蟾（Pseudis paradoxa）是一種原產於南美洲的青蛙。雖然名字裡有「蟾」，但他其實是青蛙，屬於蛙科的一員。
他們又被稱為「不合理蛙」或「萎縮蛙」，會有這樣奇異的稱呼，是因為他的成長方式，與我們對於「長大」的認知反其道而行。
奇異多指節蟾的蝌蚪是世界最大，甚至能長到27 公分！為什麼能長這麼大？
原因其實跟環境息息相關，在食物充足、水中掠食者較少的大型臨時水域中，蝌蚪能安心吃、盡情長，自然越養越巨。
相反地，若在資源稀少或掠食壓力大的小水域中成長，蝌蚪的體型就會受到限制，長不太大。
所以不是每一隻都能當上「蝌蚪巨嬰」，要看運氣與環境雙重加持！
最扯的是，不管蝌蚪時期多麼巨大，在變態成青蛙後竟然都「縮水」成迷你身形！
成年的奇異多指節蟾，從吻部到泄殖腔的體長僅有 3.4–7.6 公分。
從巨無霸回歸袖珍型，反差之大，堪稱蛙界的神展開。
以前常聽長輩說「小時候胖不是胖」，但我們通常從小一路胖到大（哭
奇異多指節蟾則完全符合這種體質，他真的是小時候胖、長大變小，是反向發育的真實代表。
順帶一提，奇異多指節蟾除了成長方式很不合理，他本蛙還自帶「神秘技能」。
研究發現，他皮膚分泌的物質能刺激人體胰島素分泌，且對細胞無毒性，未來也許有機會應用在相關醫療研究上！
看來這隻縮水蛙，不只體型有反差，連身體裡的潛力都不容小覷啊！
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