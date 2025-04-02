雪貂可愛親人但體味重 新北推系列面對面照護課程

飼養特殊寵物族群日漸增加，新北市動保處與新北市寵物商業同業公會合作，4月8日起合作推出一系列特殊寵物照護面對面課程，強化飼主責任，推薦飼養特殊寵物飼主報名參加。

今天是國際雪貂日，動保處指出，近年飼養特殊寵物民眾日益增多，去年動保處接獲特殊寵物通報案入所計有12種非犬貓寵物，分別有8隻麝香豬、3隻雪貂、48隻鸚鵡、27隻兔子、18隻寵物龜、34隻寵物蛇、7隻蜜袋鼯、1隻刺蝟、1隻寵物蜥蜴、1隻土撥鼠、8隻寵物鼠，其中雪貂亦有3隻，一整年收容安置數量至少高達156隻。

亞馬森特寵專科醫院獸醫師王映竹表示，雪貂以活潑、聰明、好奇心強聞名，近年來深受寵物愛好者喜愛。但飼養雪貂並不如想像中容易，飼主需克服體味問題、咬人習性，並了解相關法規，以確保動物與人類的健康與安全。

王映竹說明，雪貂天生具有強烈氣味，即便施行去臭腺手術，仍無法完全去除異味。因此，定期清潔籠舍、保持環境通風雖可減少異味，但仍無法根除，飼主應先評估自身能否接受。

此外，雪貂具有強烈的好奇心，常透過咬人來表達情緒，尤其是幼年雪貂，由於尚未學會控制力道，咬合力較強，若未適當訓練，可能對孩童或初次接觸雪貂的人造成困擾。飼主應確保環境無脫逃風險，並定期檢視籠舍是否牢固無損，以避免雪貂逃出或受傷。