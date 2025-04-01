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台灣人最常被這款蛇咬傷 被咬「別放血」先記住蛇外觀

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科科長鄭雅芬展示鎖鏈蛇模型，提醒民眾被蛇毒咬傷時要記下外觀或是被咬傷的地點。記者李青縈／攝影
疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科科長鄭雅芬展示鎖鏈蛇模型，提醒民眾被蛇毒咬傷時要記下外觀或是被咬傷的地點。記者李青縈／攝影

每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，據統計台灣人最常被龜殼花咬傷。疾管署檢驗及疫苗研製中心實驗動物科科長鄭雅芬表示，隨著清明連假將至，進入樹叢、草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，若不幸被蛇咬傷，應盡速就醫，且第一時間別放血，應馬上記下蛇的外觀或被咬傷的地點。

被毒蛇咬傷症狀輕者會出現局部腫脹疼痛，重者可造成呼吸障礙、瀰漫性出血、敗血症、不可逆之腎功能衰竭、截肢等，甚至死亡。疾管署發言人指出，在蛇毒血清製劑普遍上市前，被毒蛇咬傷的死亡率高達6%，在蛇毒血清完整供給下，死亡率大幅下降，目前死亡率為0.18%。

根據健保資料庫分析，蛇毒血清平均每年使用人數為979人，其中，以使用抗龜殼花及赤尾鮐（即赤尾青竹絲）的蛇毒血清凍晶注射劑811人、占82.9％最多，其次為抗雨傘節及飯匙倩（即眼鏡蛇）蛇毒血清凍晶注射劑110人、占11.3％，其他抗蛇毒血清56人、占5.8％。

國內常見常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇；神經性毒的眼鏡蛇、雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。鄭雅芬指出，推估毒蛇咬傷比例依序為龜殼花、赤尾青竹絲、眼鏡蛇及雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇。

疾管署為我國唯一產製且持有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證者，供應 4 種抗蛇毒血清，其中2種為雙價型血清，為抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清、抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清；另2種則為單價型血清，是抗百步蛇毒血清、抗鎖鏈蛇毒血清。

疾管署每年儲備約3870劑，國內每年平均耗用量約2,660 劑，2022至2024每年平均供應抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清約2457劑、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約784劑、抗百步蛇毒血清約107劑、抗鎖鏈蛇毒血清約36劑。

鄭雅芬提醒，只要被蛇咬傷，應先當作毒蛇咬傷處理，並且盡可能辨識蛇的外觀，或是記下來被咬到的環境，蛇毒咬傷有「五要五不」的應變口訣。

五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品（避免肢體腫脹）、要包紮傷口上緣（減緩毒液擴散）、要保持冷靜並盡速就醫。

五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液（避免感染）、不冰敷（避免組織壞死）、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

國內目前有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，瞭解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

蛇毒咬傷有「五要五不」的應變口訣。圖／疾管署提供
蛇毒咬傷有「五要五不」的應變口訣。圖／疾管署提供
國內六大常見毒蛇。圖／疾管署提供
國內六大常見毒蛇。圖／疾管署提供
蛇毒血清平均供應量及用量。圖／疾管署提供
蛇毒血清平均供應量及用量。圖／疾管署提供

死亡率 百步蛇 龜殼

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