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8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

聯合新聞網／ 綜合報導
日前緬甸8.2大地震時，泰國海底魚群集體躺平避震。示意圖，非當事照片。圖／ingimage
日前緬甸8.2大地震時，泰國海底魚群集體躺平避震。示意圖，非當事照片。圖／ingimage

日前緬甸發生規模8.2強震，不僅造成當地建築受損與人員死傷，更引發鄰近海域生物異常反應，泰國首次清楚記錄到魚類地震當下的避難行為。泰國農業大學水產學院海洋科學系助理教授東恩（Thon Thamrongnawasawat）公開影像，顯示珊瑚礁魚群在地震時竟集體貼伏海床，呈現罕見的「靜止」姿態。

東恩在FB發文表示，照片是他在斯米蘭海洋國家公園進行儒艮監測的志工朋友提供。地震發生時，魚群突然停下原本在水層中游動的活動，紛紛貼近海床靜止，宛如集體「躺平」避難。東恩指出，該現象極不尋常，因為魚類在白天活動旺盛，夜晚也僅是各自休息，不會成群停留海底。

科學分析認為，魚類擁有極佳的感知力，能捕捉水下細微震動，可能在地震初期即感受到前震波。雖無法預測地震準確時間，但魚類可能出於本能選擇貼海床，以減少因湍流或海嘯產生位移的風險，就如人類地震時「趴下、掩護、穩住」的避難動作。

此外，志工也觀察到，被稱為「海中美人魚」的儒艮，在地震發生後迅速逃離淺灘，游向深水區，以躲避潛在危險。由於儒艮行動快速，地震期間並未有被海浪捲上岸的案例，這也顯示大型海洋哺乳類對地震有高度警覺性。

此次地震雖未引發重大海嘯，但魚群的集體避震行為，為生物能感知地震提供珍貴實證。東恩表示，這是泰國首次清晰記錄魚類在地震時的動作，也為未來發展動物預警系統提供可能方向。

動物 地震 泰國 緬甸強震 魚類

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