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大黑熊偷吃雞捕獲野放再闖雞舍 受困陷阱獲救

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大黑熊偷吃雞捕獲野放再闖雞舍 受困陷阱獲救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供
台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供

一隻去年底因闖入多個雞舍大啖400隻雞被捕獲的台灣黑熊「阿里曼西肯」，野放3個月，又被發現入侵同個養雞場，林業署人員驅趕無效，今天發現牠受困陷阱，救出後送醫院觀察，將評估要再次野放或安置。

「阿里曼西肯」是一隻成年公熊，去年10月下旬起連續入侵花蓮卓溪鄉石平地區多處養雞場，吃了400隻雞，去年11月7日遭林業保育署花蓮分捕捉，給予負面制約，訓練後專家評估可以野放，去年12月4日將牠戴上項圈，透過衛星發報器追蹤後野放，也在部落周邊、雞舍設置電子圍籬，一旦牠再度靠近，可掌握定位即時採取嚇阻、驅趕等應變措施。

原本衛星定位頸圈追蹤「阿里曼西肯」回到深山度冬，但入春後，3月12日起牠再度往去年滋擾的石平方向前進，再度入侵養雞場。

花蓮分署表示，3月19日開始驅離，一直到26日更出動67館次，分上下半夜兩組人馬，依據阿里曼西肯的衛星定位訊號，持續以大龍炮、鳴笛喇叭驅趕，但阿里曼西肯都在入夜讓入侵養雞場覓食，白天就躲到附近峭壁邊緣樹林休息。

連日驅趕無效，雞農被嚇得不敢到雞舍工作，專案小組從26日晚間啟動捕捉任務，設置誘捕籠及安全套索，直到昨晚間到今天清晨，定位訊號發現阿里曼西肯在雞舍附近樹林都沒有移動，派員前往查看發現牠已受困其它陷阱。

花蓮分署表示，經會同野灣野生動物保育協會救援，今天中午將阿里曼西肯送往野灣野生動物醫院觀察，牠觸動陷阱右前掌有些腫脹，正觀察與治療，因阿里曼西肯野放後又再度滋擾雞舍，未來是否還是野放，必須再做評估。

台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供
台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供
台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供
台灣黑熊「阿里曼西肯」去年12月野放後，近日再度侵擾花蓮卓溪雞舍，落入陷阱被捕。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮 衛星 野放

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