快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

台灣黑熊花蓮野放後續滋擾雞舍 受困陷阱獲救援

中央社／ 花蓮縣31日電

去年12月滋擾花蓮卓溪鄉雞舍被捕的台灣黑熊阿里曼西肯，野放後今年3月19日又回到原地滋擾雞舍，林保署花蓮分署驅趕7天無效決定捕捉，今天發現牠受困陷阱，救援後送野灣。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，台灣黑熊「阿里曼西肯」去年10月下旬起連續入侵卓溪鄉石平部落養雞場，11月7日被捕獲後，於12月4日野放。分署透過衛星定位頸圈追蹤，發現「阿里曼西肯」野放後回到深山處度冬，但今年3月12日初春起，牠就由度冬點直往卓溪石平方向前進，3月19日進入電子圍籬，開始入侵去年到訪的養雞場。

為避免再度上演嚴重滋擾狀況，花蓮分署3月19日開始進行驅離，3月23日成立專案小組，至26日共出動67人次（含石平部落20人次），分上、下半夜兩組，依據衛星定位訊號以大龍炮、鳴笛喇叭驅趕，但「阿里曼西肯」仍在夜間入侵養雞場吃雞，白天在附近峭壁邊緣樹林中休息，並未遠離。

林保署花蓮分署指出，連日驅趕無效，且雞農反映因害怕所以不敢到雞場工作。因此分署自26日晚間啟動捕捉任務，陸續設置誘捕籠及安全套索等都未捕獲，直至30日晚間及31日清晨，衛星訊號顯示牠皆停留雞舍附近樹林中，今天上午派員查看，發現「阿里曼西肯」已受困其它陷阱。

花蓮分署表示，隨即會同野灣野生動物保育協會進行救援，並於中午將「阿里曼西肯」送往野灣野生動物醫院檢查，因牠觸動陷阱的右前掌有些腫脹，必須進行觀察與必要的治療。由於大公熊「阿里曼西肯」連續滋擾，未來是否再野放將再行評估。

台灣黑熊 花蓮 野放

延伸閱讀

南鯤鯓代天府萬善爺指定 花蓮偏鄉童喜獲兒童節禮物

治病還能住飯店 花蓮門諾醫院住宿補助造福弱勢癌友

403花蓮地震周年／紅黃單受災建築弱層補強 一棟都還沒做完

查水表案峰迴路轉 法院羈押禁見花蓮民政處長

相關新聞

鼬獾染狂犬病近北部 防檢署籲山區飼主帶犬貓接種

民國102年起防檢署定期發布動物染狂犬病監測資訊，台灣本島剩宜蘭、新竹以北無案例。防檢署今天說，以山區鼬獾確診為主，但曾...

台灣「窗殺」研究 落後歐美30年

全球每年至少有數十億隻鳥類因「窗殺」喪命，歐美國家早在三十年前就展開研究與防治工作；反觀國內，近幾年才有「窗殺」議題的討...

圖解鳥類「窗殺」 台大綠建築變致命陷阱

鳥類因撞擊建築物玻璃而傷亡的事件稱為「窗殺」。根據統計，近5年有超過300隻鳥類在台大校園遭遇窗殺，3大窗殺熱點包含獲綠建築標章或建築大獎校舍，大面積玻璃設計，反而成為鳥類的致命陷阱。

台灣黑熊編號586之死 促成黑熊生態服務給付計畫

編號568的台灣黑熊在被野放返回大雪山途中遭人獵殺，隔年槍殺黑熊的獵人祖孫與政府官員攜手，合力將黑熊遺骸送回故鄉。「未完...

公館鄉首例鼬獾驗出狂犬病毒 苗栗啟動加強防範措施

農業部動植物防疫檢疫署公布最近在苗栗縣公館鄉死亡鼬獾驗出狂犬病毒，無人遭咬傷，苗栗縣動物保護防疫所聯繫公館鄉公所規畫4月...

花蓮卓溪落單小黑熊成功誘捕 照養野訓後評估野放

林保署花蓮分署日前在卓溪太平部落成功救援受困陷阱的母熊，民眾還目擊附近另一有隻小黑熊，於是在現場設置誘捕籠，今天誘捕到小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。