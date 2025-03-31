飼主開車門疑似棄狗 台中動保處以車牌追人調查
台中市動保處今天接獲通報，有車主突然打開車門，將黑狗趕下車，揚長而去，留下黑狗在後方追逐。動保處表示，透過車牌追人，將通知飼主說明，若確認為惡意棄養，依法開罰。
台中市動保處副處長姜淑芬今天告訴媒體表示，經審視相關事證，車主有惡意棄養犬隻行為，已向監理單位調閱車主資訊，要求車主盡速到案說明，若經查證棄養屬實，將依違反動保法重罰飼主最高新台幣15萬元，並列為禁止飼養動物黑名單。
依據投訴畫面，台中東區環中東路、振興路口，有車主停等紅燈時，前方車輛突打開車門，將1隻黑狗趕下車，車主見狀驚呼「為什麼把狗放下？」，黑狗默默走向路旁，綠燈亮起時，棄狗的車輛直接開走，黑狗不斷在後方追逐，畫面令人心酸。
動保處呼籲，民眾飼養動物前，應審慎考量自身經濟狀況與能力，若飼養有困難應依規向動保處申辦不續養手續，共同維護動物權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言