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飼主開車門疑似棄狗 台中動保處以車牌追人調查

中央社／ 台中31日電

台中市動保處今天接獲通報，有車主突然打開車門，將黑狗趕下車，揚長而去，留下黑狗在後方追逐。動保處表示，透過車牌追人，將通知飼主說明，若確認為惡意棄養，依法開罰。

台中市動保處副處長姜淑芬今天告訴媒體表示，經審視相關事證，車主有惡意棄養犬隻行為，已向監理單位調閱車主資訊，要求車主盡速到案說明，若經查證棄養屬實，將依違反動保法重罰飼主最高新台幣15萬元，並列為禁止飼養動物黑名單。

依據投訴畫面，台中東區環中東路、振興路口，有車主停等紅燈時，前方車輛突打開車門，將1隻黑狗趕下車，車主見狀驚呼「為什麼把狗放下？」，黑狗默默走向路旁，綠燈亮起時，棄狗的車輛直接開走，黑狗不斷在後方追逐，畫面令人心酸。

動保處呼籲，民眾飼養動物前，應審慎考量自身經濟狀況與能力，若飼養有困難應依規向動保處申辦不續養手續，共同維護動物權利。

動物 棄養 車主

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