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鼬獾染狂犬病近北部 防檢署籲山區飼主帶犬貓接種

中央社／ 台北31日電
圖為日前苗栗縣公館鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例。聯合報系資料照片
圖為日前苗栗縣公館鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例。聯合報系資料照片

民國102年起防檢署定期發布動物染狂犬病監測資訊，台灣本島剩宜蘭、新竹以北無案例。防檢署今天說，以山區鼬獾確診為主，但曾有1幼犬發病安樂死，籲山區飼主帶犬貓打疫苗。

農業部動植物防疫檢疫署近日發布，苗栗縣公館鄉首次檢出野生動物鼬獾染狂犬病案例。防檢署組長林念農告訴中央社記者，目前僅剩雙北、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣尚無野生動物確診案例發布，動物疫情持續往北進展。

林念農說明，以台灣西岸來說，台中、苗栗交界雖有大安溪，但枯水期乾涸時，野生動物可以越過北移，疫情因此跨過台中進入苗栗，迄今已發布數例。

但他說，迄今發布過的案例，仍以野生動物鼬獾為主之外，仍在山區，並沒有進入人多的市區，只是山區仍有人居住，也會飼養犬貓，102年台東就有1例幼犬因為被感染狂犬病的鼬獾咬傷而發病，後來安樂死處置，送檢後確診染狂犬病。

他強調，家犬、家貓與人接觸頻繁，國際組織也有統計，人染狂犬，9成9的媒介都是狗；不論是保護飼主本身，或是為了毛小孩著想，都應該要讓毛小孩每年打狂犬病疫苗，打了被咬幾乎不會發病，特別是住在山區的人，更應注意及落實。

林念農說，防檢署也會請縣市政府對確診案例所在的山區，宣導民眾不要再餵養流浪犬貓，並做適當安置，透過飼主落實為毛小孩打疫苗、加強山區流浪犬貓管理，以雙重措施防疫狂犬病擴展到野生動物之外。

動物 毛小孩 狂犬病疫苗

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