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台灣「窗殺」研究 落後歐美30年

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
台大去年鳥類窗殺熱點 製表／楊惠琪 圖／聯合報提供
台大去年鳥類窗殺熱點 製表／楊惠琪 圖／聯合報提供

全球每年至少有數十億隻鳥類因「窗殺」喪命，歐美國家早在三十年前就展開研究與防治工作；反觀國內，近幾年才有「窗殺」議題的討論，台大生態學與演化生物所畢業的謝季恆，因看了校內監視器拍下綠鳩撞窗身亡的畫面，決定投入「窗殺」研究，也才開啟國內的學術研究。

剛從台大生態學與演化生物所畢業的謝季恆，長期檢索兩大公民科學平台的資料，探究國內野鳥「窗殺」情形，截至去年，共累積五千一百筆窗殺案例，有一百七十五種鳥類、五千三百三十隻個體受害，其中有三十種二級保育類，十三種三級保育類，特有種鳥類十六種、特有亞種三十二種，傷鳥案例更是遍布全台各地與離島。

謝季恆發現，雖然台灣位處東亞澳遷徙線上且為重要的遷徙中繼站，但遭窗殺的物種中，留鳥多於候鳥，最常遭窗殺鳥種以台灣特有種五色鳥最多，特有亞種、二級保育類的鳳頭蒼鷹也名列第五。此外，包括松雀鷹、褐鷹鴞、八色鳥、白尾鴝、紅尾伯勞等也是常遭窗殺的保育類鳥種。

台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏表示，從歐美國家到鄰近的日本、韓國，早已展開調查並積極推動預防與宣導，甚至發展出「窗殺」產業，成為新藍海。然而，台灣至今仍缺乏統一的專責單位，僅有少數部門零星推動相關工作。

王齡敏指出，窗殺防治面臨三大挑戰，包括影響建築外觀、改變窗景視覺效果，以及高昂的施工成本，整棟大樓施作需動用鷹架或吊車，費用動輒數十萬，讓許多公部門和公司卻步。但她強調，這是全人類的環境課題，都市化無法避免，但至少「不要讓鳥類因窗殺而死亡」，籲企業與校園響應，將窗殺防治納入環境教育，落實企業社會責任。

台大 美國

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