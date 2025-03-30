台灣黑熊編號586之死 促成黑熊生態服務給付計畫

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導
作者蔡惠萍（右）與記錄片導演顏妏如（左）一同分享心得。記者尤聰光／攝影
作者蔡惠萍（右）與記錄片導演顏妏如（左）一同分享心得。記者尤聰光／攝影

編號568的台灣黑熊在被野放返回大雪山途中遭人獵殺，隔年槍殺黑熊的獵人祖孫與政府官員攜手，合力將黑熊遺骸送回故鄉。「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」這本書紀錄568一生旅程，今天下午在台東舉辦新書發表會，作者蔡惠萍與紀錄片導演顏妏如對話交流，與會人士期許，社會各界共同守護台灣黑熊未來。

2022年5月，編號568的台灣黑熊二度異地野放，但在返回原棲地大雪山途中，遭一對獵人祖孫槍殺。次年，槍殺黑熊的獵人祖孫與林業及自然保育署官員攜手，將568遺骸送回故鄉，引發兩極評論。

這段複雜且充滿戲劇性過程，深深觸動資深記者蔡惠萍，後來花費一年餘時間，深度訪問野生動物保育公務員、專業人士及照養568的保育員，完成「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」這本書。蔡惠萍深入訪問從未對外發聲的獵人，還以獨特方式「訪問」黑熊568，揭露事件背後的人性糾葛與保育困境。

今天下午，蔡惠萍在台東桂田酒店與在地讀者分享創作歷程，並與「一隻台灣黑熊之死—711/568的人間記事」紀錄片導演顏妏如一起交流，曾參與黑熊野放的崁頂村紅石部落族人也現身，分享不為人知的幕後故事。

林業及自然保育署台東分署指出，568之死促使林保署推動黑熊生態服務給付計畫，並擴展部落狩獵自主管理計畫；台東崁頂村率先響應，成立台東第一個獵人協會，象徵著傳統狩獵文化與保育政策的交融與轉變。透過新書發表，帶領聽眾回顧黑熊568的旅程，並探討官方與部落如何從對立到合作，共同守護台灣黑熊的未來。

「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」作者蔡惠萍（右）贈書給霧鹿國小校長郭惠珍（左）。記者尤聰光／攝影
「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」作者蔡惠萍（右）贈書給霧鹿國小校長郭惠珍（左）。記者尤聰光／攝影
作者蔡惠萍和會貴賓及書友大合影。記者尤聰光／攝影
作者蔡惠萍和會貴賓及書友大合影。記者尤聰光／攝影

台灣黑熊 大雪山 獵人

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