公館鄉首例鼬獾驗出狂犬病毒 苗栗啟動加強防範措施

農業部動植物防疫檢疫署公布最近在苗栗縣公館鄉死亡鼬獾驗出狂犬病毒，無人遭咬傷，苗栗縣動物保護防疫所聯繫公館鄉公所規畫4月1日至11日，加強注射疫苗等措施防範。

公館鄉死亡鼬獾驗出狂犬病毒苗首例發生在3月14日下午2點多，縣府接獲通報縣道119甲線公館鄉仁安村發現死亡鼬獾，經送檢驗確認，3月29日發布鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷。

苗栗縣動物保護防疫所聯繫公所在4月1日至11日，安排增加巡迴場次及家戶犬貓狂犬病疫苗注射及無主遊蕩犬貓捕捉移除，提供高風險及鄰近地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗。

動防所指出，苗栗縣2023年3月發現首例，至今累計第14例，其中卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉4例、三義鄉1例，及公館鄉1例，目前仍侷限於鼬獾案例。

防所呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人動物間傳播，違者依動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元罰鍰；如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後盡速就醫。