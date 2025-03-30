影／昨天受困陷阱被救出 台中烏石坑小黑熊今不明原因死亡

林業保育署台中分署昨天在台中烏石坑救援一隻小黑熊，經後送農業部生物多樣性研究所治療觀察後，生命狀況維持穩定。但今天上午接獲生多所獸醫師團隊通知，小熊今天早上不明原因死亡。

台中分署表示，昨天現場救援及後送生多所後，小熊均呈現穩定活力，分署獲悉其瘁死噩耗極為遺憾。目前已將遺體送農業部獸醫研究所，以進行完整病理解剖釐清死因。

林業及自然保育署台中分署前晚獲報，台中市和平區烏石坑海拔1034公尺一處樹林溪溝有台灣黑熊受困陷阱，台中分署立即派員前往並確認為一隻小熊受困，已近午夜且不確定是否有母熊在附近，為安全起見，台中分署昨晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，中午抵達生物多樣性研究所野生動物急救站，小熊狀況穩定。

林業保育署台中分署說明，林農張慶輝前晚接獲工人告知，於烏石坑七棟寮巡視水源時發現有黑熊受困，還看到附近有另一隻黑熊，張慶輝立即通報台中分署並帶領人員至黑熊受困地點，由於考量深夜救援不易，甚至對救援人員造成風險，因此決定昨晨動員前往。

救援團隊於昨天上午8時40分抵達現場後，未發現其他黑熊，完成救援檢傷處置後，隨即將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站，中午12時抵達。經檢查，受困個體為一隻小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察。