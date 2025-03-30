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苗栗縣公館鄉首檢出鼬獾狂犬病陽性病例 尚無人員遭咬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前苗栗縣公館鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例。聯合報系資料照片
日前苗栗縣公館鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例。聯合報系資料照片

農業部動植物防疫檢疫署表示，農業部獸醫研究所日前通知苗栗縣公館鄉檢出鼬獾狂犬病陽性案例，本次為苗栗縣公館鄉首次檢出，無人員遭咬傷情況，另統計國內狂犬病累計案例發生地區為10縣市98鄉鎮，案例仍以野生動物鼬獾為主，民眾如發現死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關，切勿自行處理。

防檢署說明，自2013年至2025年3月29日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬5577件，其中陽性案例計有鼬獾983例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬1例及錢鼠1例，共計996件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

防檢署表示，對於本次公館鄉鼬獾檢出狂犬病案例，已請苗栗縣動物保護防疫所增加狂犬病疫苗注射的巡迴場次，以提供高風險及鄰近地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗。

防檢署呼籲，民眾應遵守「二不一要」原則，即不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，須以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地動物防疫機關處置。

動物 狂犬病疫苗 苗栗縣

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