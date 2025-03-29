烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救
1隻台灣黑熊受困陷阱，林業及自然保育署台中分署晚間獲報後，立即派員前往海拔1034公尺的和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，並於中午抵達生物多樣性研究所野生動物急救站，小熊目前狀況穩定。
林業保育署台中分署表示，林農張慶輝於昨晚接獲工人告知，於烏石坑七棟寮巡視水源時發現有黑熊受困，還看到附近有另一隻黑熊，張慶輝立即通報台中分署並帶領人員至黑熊受困地點，由於考量深夜救援不易，甚至對救援人員造成風險，因此決定今晨動員前往。
救援團隊於今日上午8時40分抵達現場後，並未發現其他黑熊，因此立刻完成救援檢傷處置後，隨即將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站，並於中午12時抵達安置，經檢查受困個體為1隻小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察。
林農張慶輝說，台中分署時常於山村進行友善黑熊宣導，因此獲知有黑熊受困時，立即通報雙崎工作站森林護管員，才能在第一時間通報並協助救援。
台中分署表示，感謝張慶輝的通報，將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」頒發獎勵金外，並提醒黑熊族群近來有漸往淺山擴張並接近人類生活區域的趨勢。
呼籲山村居民如有防治野生動物危害，或原住民族傳統狩獵需求，請洽台中分署申領改良式獵具，避免誤捕黑熊等非目標物種；若發現黑熊入侵或受困，請立即通報台中分署或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。
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