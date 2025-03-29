快訊

缺陷故障頻傳！泰中合資21億高樓震垮 大陸海外建設幾乎全出事

「要關到死？」黃國昌幫柯文哲申請自費醫生 盤坐北所門口抗議

烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供

1隻台灣黑熊受困陷阱，林業及自然保育署台中分署晚間獲報後，立即派員前往海拔1034公尺的和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援，並於中午抵達生物多樣性研究所野生動物急救站，小熊目前狀況穩定。

林業保育署台中分署表示，林農張慶輝於昨晚接獲工人告知，於烏石坑七棟寮巡視水源時發現有黑熊受困，還看到附近有另一隻黑熊，張慶輝立即通報台中分署並帶領人員至黑熊受困地點，由於考量深夜救援不易，甚至對救援人員造成風險，因此決定今晨動員前往。

救援團隊於今日上午8時40分抵達現場後，並未發現其他黑熊，因此立刻完成救援檢傷處置後，隨即將黑熊送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站，並於中午12時抵達安置，經檢查受困個體為1隻小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須治療觀察。

林農張慶輝說，台中分署時常於山村進行友善黑熊宣導，因此獲知有黑熊受困時，立即通報雙崎工作站森林護管員，才能在第一時間通報並協助救援。

台中分署表示，感謝張慶輝的通報，將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」頒發獎勵金外，並提醒黑熊族群近來有漸往淺山擴張並接近人類生活區域的趨勢。

呼籲山村居民如有防治野生動物危害，或原住民族傳統狩獵需求，請洽台中分署申領改良式獵具，避免誤捕黑熊等非目標物種；若發現黑熊入侵或受困，請立即通報台中分署或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。

1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供
1隻台灣黑熊受困陷阱，林保署台中分署獲報後，立即前往和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並確認為1隻小熊受困，今晨會同生物多樣性研究所獸醫師前往救援。圖／林業保育署台中分署提供

動物 台灣黑熊 獸醫師

延伸閱讀

母黑熊受困花蓮卓溪山區陷阱 20人合力救援

影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

籲入籍年限6年改8年 黑熊學院：中國配偶就是外國人

AIT：促進美台合作共享價值 曾贊助黑熊學院

相關新聞

烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救

1隻台灣黑熊受困陷阱，林業及自然保育署台中分署晚間獲報後，立即派員前往海拔1034公尺的和平區烏石坑一處樹林溪溝，查看並...

石虎協會認養苗栗「邊際土地」 90天內多次記錄石虎現蹤

台灣石虎保育協會為串聯苗栗南部的淺山棲地保育廊道，在林業署新竹分署國土綠網計畫盤點資源及串接生態空間的策略推動下，今年初...

黑熊困陷阱 20人合力救援

花蓮縣卓溪鄉一名部落族人巡水源時，發現有台灣黑熊受困套索，附近樹上還有一隻體型較小黑熊，林業署花蓮分署人員會同野灣協會等...

影／相隔近百年儒艮游進宜蘭 專家揭2可能　

宜蘭一名定置漁網漁民日前收網時發現一頭「印度太平洋儒艮」活體，是相隔近百年台灣再有正式捕獲紀錄。中華鯨豚學會表示，學界一...

貓咪不愛喵喵叫要擔心嗎？3原因養成「沉默系喵皇」用這招情感升溫

有些貓咪整天「喵喵喵」非常多話，有些貓咪卻沉默寡言，完全不靠叫聲討飯，到底為什麼有這樣的差異？寵物網《ねこちゃんホンポ》解析背後原因，不只是個性差異，還與品種、成長環境、年齡階段密切相關。

母黑熊受困花蓮卓溪山區陷阱 20人合力救援

花蓮縣卓溪鄉又現黑熊，一名部落族人巡水源時發現黑熊受困套索，附近樹上還有一隻體型較小黑熊。林業署人員會同野灣協會等20人趕到救援，將受困的母黑熊送往台灣野灣野生動物醫院治療觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。