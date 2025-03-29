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黑熊困陷阱 20人合力救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
一隻母黑熊受困花蓮卓溪山區的套索陷阱，經部落族人通報，林業署人員將牠救出送醫。圖／林業署花蓮分署提供
一隻母黑熊受困花蓮卓溪山區的套索陷阱，經部落族人通報，林業署人員將牠救出送醫。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉一名部落族人巡水源時，發現有台灣黑熊受困套索，附近樹上還有一隻體型較小黑熊，林業署花蓮分署人員會同野灣協會等20人趕到救援，將受困的黑熊送往台灣野灣野生動物醫院治療觀察。

花蓮分署前天下午接獲在當地種植苦茶的施姓族人通報，卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林，有台灣黑熊受困陷阱。

分署人員下午2時趕到現場，只看到受困陷阱的黑熊，不見另一隻較小黑熊蹤影。待其他救援人員到齊，下午4時啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等，將黑熊救出，晚間7時20分送抵野灣救治。

花蓮分署表示，經初步檢查，受困的是重58公斤的母熊，左前肢因被套索套住，中度腫脹，需住院觀察。

因部落族人通報當時還有一隻體型較小的黑熊在附近，雖檢查母熊沒有泌乳情形，花蓮分署為求慎重，昨邀野聲環境生態有限公司人員到現場布設4個氣味站、4台自動照相機，以及2個桶狀陷阱，持續觀察另隻黑熊。

花蓮分署表示，卓溪鄉已有7個部落參與台灣黑熊生態給付計畫，協力巡護黑熊棲地，感謝施姓族人通報，將依方案頒發通報獎勵金。花蓮瑞穗至卓溪淺山地區為黑熊潛在活動範圍，提醒部落族人與山區農民如有傳統狩獵或防範獸害需求，可到玉里工作站免費換領改良式獵具。

台灣黑熊 族人 花蓮

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