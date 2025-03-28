影／相隔近百年儒艮游進宜蘭 專家揭2可能
宜蘭一名定置漁網漁民日前收網時發現一頭「印度太平洋儒艮」活體，是相隔近百年台灣再有正式捕獲紀錄。中華鯨豚學會表示，學界一般認為儒艮在台灣族群已滅絕，推測儒艮再度現身，有可能是沖繩族群隨洋流、食物移動，也不排除可能台灣仍有族群，只是量少沒有發現。
陳姓漁民25日清晨6時許在粉鳥林距離岸際約800公尺的定置漁網收網時，發現這頭體長約300公尺，重約500公斤的儒艮，因對物種不了解，讓牠回歸大海，全程都記錄下來，回傳漁業觀察員，學者透過影像紀錄，確認是十分罕見，在台灣被認為已滅絕的印度太平洋儒艮，也被視為是「美人魚」傳說的原型。
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，儒艮覓食海草，棲息在淺海的海草床，棲地範圍從沖繩、台灣，一直到菲律賓、印尼一帶的南海金三角。台灣雖是棲地之一，但在科學家一般認為台灣族群已滅絕，IUCN國際自然保護聯盟的資料裡也是如此確定。
「這是台灣近代第一筆儒艮紀錄」，曾鉦琮說，理論上台灣應該不會有儒艮，這次現身宜蘭海邊，讓學界相當驚喜，推測有兩種可能，一是台灣仍有儒艮的族群，只不過量很少沒有發現，另一種是台灣東岸接琉球島弧，琉球島弧會接到沖繩，有可能沖繩族群移動到台灣，因為相關研究實在很少，無法確認是哪一種原因。
他翻查儒艮在台灣的紀錄，1937年曾傳出在北海岸有漁民捕獲，但沒有詳細地點；若是正式紀錄要追溯到94年前，在台灣大學動物博物館的一頭儒艮標本，記錄為1931年在屏東恆春採集。
曾鉦琮說，進入定置魚網的個體通常健康狀況較好，漁民習慣直接野放，海保署近年對定置網業者宣導捕獲大型海洋哺乳類等要通報，但這件事沒有官方通報，可能業者也有顧慮，需要持續溝通，讓台灣民眾更了解，相較流刺網、拖網等較侵略性的漁法，定置漁網對大型海洋生物和魚類是比較保護的，如此一來定置漁網業者會更願意持續通報，讓外界更了解台灣的海洋生態。
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