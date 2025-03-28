母黑熊受困花蓮卓溪山區陷阱 20人合力救援

花蓮縣卓溪鄉又現黑熊，一名部落族人巡水源時發現黑熊受困套索，附近樹上還有一隻體型較小黑熊。林業署人員會同野灣協會等20人趕到救援，將受困的母黑熊送往台灣野灣野生動物醫院治療觀察。

林業及自然保育署花蓮分署昨天下午接獲在當地種植苦茶的施姓族人通報，卓溪村太平段一處海拔749公尺的次生林，有台灣黑熊受困陷阱。

花蓮分署人員下午2時趕到現場，只看到受困陷阱的黑熊，不見另一隻黑熊蹤影。待其他救援人員到齊，下午4時啟動吹箭麻醉、秤重、檢傷等處置後，將黑熊救出，晚間7時20分送抵野灣救治。

花蓮分署表示，經初步檢查，受困的是重58公斤的母熊，左前肢因被套索套住，中度腫脹，需要住院治療觀察。

因部落族人通報當時還有一隻體型較小的黑熊在附近，雖檢查母熊沒有泌乳情形，花蓮分署為求慎重，今天邀請野聲環境生態有限公司人員到現場布設4個氣味站、4台自動照相機，以及2個桶狀陷阱。

花蓮分署表示，近年積極溝通宣導，卓溪鄉已有7個部落參與台灣黑熊生態給付計畫，協力巡護黑熊棲地，感謝施姓族人通報，將依方案頒發通報獎勵金。

此外，花蓮瑞穗至卓溪淺山地區為黑熊潛在活動範圍，提醒部落族人與山區農民如有傳統狩獵或防範獸害需求，可到玉里工作站免費換領改良式獵具，也呼籲民眾妥善管理戶外食物、廚餘、飼料等，避免引來黑熊覓食。