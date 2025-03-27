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連5年近千人遭蛇吻 男性被咬傷占七成 花東最多

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署公布國內常見的六大毒蛇。圖／疾管署
疾管署公布國內常見的六大毒蛇。圖／疾管署

清明連假將至，近期溫暖潮濕，蛇類活動力增加，疾管署發言人曾淑慧指出，過去5年來，平均每年近千名民眾遭毒蛇咬傷，案例每年自四月起逐漸增加，男性被咬傷比率較高，約占七成；以抗蛇毒血清使用率來看，台東每10萬人中有23.7人，花蓮每10萬人中有17.06人；年齡以45歲以上逾七成最多。

疾管署提醒，近日大家至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，務必做好自我保護。國內常見毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇，目前疾管署都有生產供應抗蛇毒血清。

曾淑慧指出，男性被咬傷比率占七成，常發生在東部，以抗蛇毒血清使用率來看，台東每10萬人中有23.7人，花蓮每10萬人中有17.06人；年齡以45歲以上占比逾七成最多。被毒蛇咬傷的致死率為0.18％，2017至2021年共有9人死亡，但若沒有及時就醫，死亡率恐怕更高。

被毒蛇咬傷的治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署為全國目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構，為避免國人因毒蛇咬傷而危及性命，疾管署在全國190多家醫療院所備有抗蛇毒血清供民眾救急。

由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢（https://gov.tw/yPR）」，查詢鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

天氣轉熱讓蛇毒咬傷增加，四月後明顯咬傷明顯增加，約在八月達到高峰，十一、十二月逐漸下降。曾淑慧指出，民眾進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等時段於蛇類出沒的地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」：

五要：

•要視為毒蛇咬傷處理

•要記毒蛇外觀特徵

•要脫飾品、避免肢體腫脹

•要包傷口上緣，減緩毒液擴散

•要保持冷靜並儘速就醫

五不：

•不割開傷口，避免感染

•不用嘴吸出毒液，避免感染

•不冰敷，避免組織壞死

•不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用

•不延誤就醫，耽誤治療時機

死亡率 疾管署 眼鏡蛇

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