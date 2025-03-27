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4隻大翅鯨 長濱海岸現蹤

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府今年度再獲得海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，共4隻，分兩小族群。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今年度再獲得海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，共4隻，分兩小族群。圖／台東縣政府提供

大翅鯨是國際瀕危生物之一，數量珍稀，台灣東部海域是西北太平洋大翅鯨迴游必經之地，台東縣政府今年再獲海洋保育署補助推動大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，24日起接連兩天有民眾目擊牠們在東海岸現蹤，共4隻，分兩小族群，這也是首度有不同族群在同一海域同時出現的紀錄。

大翅鯨稀有，但近年曾在蘭嶼現蹤，今年又在東海岸出現，相當難得。台東縣府農業處指出，民眾在海邊或在海上航行時目擊大翅鯨，除立即打0919-611759專線回報，利用手機掃描QR Code回報資料與影像，完成資料填寫就可獲贈海洋動物圖鑑、500元至1500元禮券等禮物。

台東縣政府再獲海保署補助推動大翅鯨海洋保育教育，24日即有民眾在長濱八仙洞岸邊拍到大翅鯨躍身擊浪影片。縣府農業處委託的研究人員25日前往長濱觀察，上午10點多在八仙洞南岸沙灘記錄到2頭大翅鯨，以胸鰭擊浪數次；下午3點半又在堺橋休息區觀景台發現2隻朝南方三仙台方向游去。目擊影像共有4隻、兩小群，是今年首筆大翅鯨紀錄，也是單一日發現數量最多的一次。

農業處表示，研究人員為了觀察和記錄大翅鯨的生態，在大翅鯨遷徙的2至5月間會進行岸際或搭船出海觀察，台灣東部海域是大翅鯨迴游必經之地，海上航行船隻務必避開大翅鯨或其他動物的游行方向。

動物 台東 農業處

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