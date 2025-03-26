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【動物冷知識】海星常吃飯吃到反胃？原來是有「雙廚房系統」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？身為海洋美食家的海星，為了細細品嚐美食，居然常常吃的反胃！

今天我們一起來看看海星的反胃冷知識吧！

海星這位來自海底的美食家，竟然常常吃飯吃到反胃(◉☗◉💧)！？

不過海星的反胃與我們那種吃到想吐的感覺不一樣啦，海星擁有兩個胃，其中一個胃可以用來進行體外進食的秘密武器；另一個則是負責體內細細吸收消化。

不過也有一些原始海星，是將整個獵物吞下後，再從體內慢慢消化。

回到雙胃海星，這套「雙廚房系統」讓他能夠吃下比自己大的食物，也能優雅地處理嘴巴咬不開的獵物，比如——蛤蜊

那海星是怎麼吃到蛤蜊的呢？先別急，我們慢慢來。

海星的腕下排列著許多迷你吸盤腳（管足），看起來可愛，但力氣可不小。牠們平常用這些小腳慢慢移動，也能像吸盤一樣牢牢附著在岩石或沙地上。

當海星發現雙殼貝類時，就會像拉拉鍊一樣，用吸盤腳左右拉開蛤蜊的殼——雖然開口只是一點點，對海星來說就已經夠了。接著就是主秀登場：海星會把胃整個「外翻」出來，從殼縫塞進蛤蜊體內，開始釋放消化液，把肉慢慢溶解。

這段時間內，蛤蜊基本毫無反擊能力，只能默默被消化成海星的晚餐。

消化完後，海星會再把胃收回體內，讓體內的胃繼續吸收養分。

如果遇到比較大的食物，海星也能將整片胃鋪在食物表面，慢慢「滷」熟，然後一點一點吸進去，吃得非常講究。

海星雖然動作緩慢，但從拉殼到消化，一套流程極有耐性；他們沒有盤子刀叉，但每一次翻胃，都是一次深海級的料理儀式。

這樣看來，「吃飯吃到反胃」這句話，對海星來說應該是表達食物非常美味、值得細細品嚐的意思呢(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

參考連結：1

廚房 料理 沙地 美食 蛤蜊

帽子-Hatto

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