中國大陸網紅兔猻「猻尚香」病亡 一家都是「明星」配偶、女兒均已死

中國大陸青海野生動物救護繁育中心周一（3月24日）發布公告稱，3月14日凌晨，雌性兔猻「猻尚香」病亡，死因是急性十二指腸潰瘍穿孔。

綜合陸媒報導，「猻尚香」是2019年在西寧市大通縣被救護的一隻兔猻，也是中國大陸首隻人工繁育兔猻「猻大娘」的母親，惟其配偶網紅雄性兔猻「猻思邈」及女兒「猻大娘」分別已於2022年、2024年去世。

根據青海野生動物救護繁育中心發布的消息，3月初，工作人員發現「猻尚香」食慾不佳，為其調整了飲食結構，並通過增加益生菌改善其消化狀況，情況好轉後又反覆。

3月11日，工作人員發現「猻尚香」精神萎靡食慾廢絕，經血常規及腹部彩超檢查，發現白細胞增多伴有腹水，初步診斷為細菌性腹膜炎，輸液治療3天，於3月14日凌晨死亡。

臨床剖檢發現，「猻尚香」十二指腸部有一處直徑2毫米穿孔，結合中國農業大學動物醫學院病理化驗結果，確認死亡原因為急性十二指腸潰瘍穿孔。

「猻尚香」2019年被救護後，就生活在西寧野生動物園。這也是大陸唯一飼養並展示兔猻的動物園。「猻尚香」亦在此邂逅了配偶——中國唯一一隻圈養雄性兔猻「猻思邈」。

「猻思邈」因鈍圓的耳朵、短而寬的方臉、又大又圓的眼睛、縮成點的瞳孔，給人留下「蠢萌」的印象，更一度成為網紅，而牠最開始出名是被拍到第一次交配只持續了4秒鐘。

2021年，「猻尚香」與「猻思邈」交配誕下3隻幼崽，這是中國大陸首次實現兔猻人工繁育的成就。這3隻幼崽存活了一隻，就是「猻大娘」。不過，2022年10月，「猻思邈」進食時因雞肉卡喉，不幸窒息死亡。2024年3月，第一次交配就成功受孕的「猻大娘」，卻因子宮蓄膿死亡。

據了解，兔猻是最古老的貓科動物之一，也是國家二級重點保護野生動物。「猻尚香」家族都是高原亞種兔猻，主要生活在青藏高原及其周邊地區。而高原亞種兔猻自身免疫系統比較脆弱，是世界上最難繁殖的貓科動物。

西寧野生動物園相關工作人員介紹，目前，該園還有3隻高原亞種兔猻，分別是園區年齡最大的兔猻「猻小滿」，「猻思邈」的雙胞胎妹妹「猻小妹」以及「猻大娘」的弟弟「猻三郎」（墩墩）。這3隻兔猻的狀態良好，動物園也在正常開放。

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文章授權轉載自《香港01》