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北市動物園巨獸搬家啦！馬來長吻鱷「酷龍」回歸熱帶雨林區

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
馬來長吻鱷「酷龍」近年居住在溫帶動物區昨搬回雨林區生活。圖／北市動物園提供
馬來長吻鱷「酷龍」近年居住在溫帶動物區昨搬回雨林區生活。圖／北市動物園提供

台北市立動物園日前整修熱帶雨林區入口舊水池，原本居住在此馬來長吻鱷「酷龍」暫遷移至溫帶動物區，經過翻修後水池更加寬闊，園方昨天也出動30人，將重量超過700公斤「酷龍」搬回熱帶雨林區，目前適應狀況良好，園方也歡迎民眾趁新池水清，到熱帶雨林區與「酷龍」自拍合影。

馬來長吻鱷「酷龍」體長約5.5公尺，體重則已達春季前的最高紀錄720公斤(鱷魚的體重會隨著季節變化，接近越冬前較重)，雖是園內照養空間調度，卻是一樁浩大的工程，馬來長吻鱷不像其他哺乳動物可透過減敏訓練熟悉搬運箱籠，必須做好縝密搬運計畫，讓其保持冷靜。

園方說昨天清晨6點30多位工作人員待命事前，經過頻繁的分工討論及演練，順利安全的將「酷龍」套上繩索，透過微微催促引導，「酷龍」很配合的游入搬運箱籠中，工作人員也在最短的時間內，替「酷龍」量測體長、體重以及採血，在溫帶動物區雙吊車的交替運輸下，送上卡車載運到雨林區入口安置。

目前馬來長吻鱷「酷龍」的適應狀況良好，園方表示，日正當中水溫微暖「酷龍」在水中擺尾游動探索，也歡迎民眾到雨林區與「酷龍」留下影像，但務必輕聲細語、更不要敲打玻璃或餵食打擾。

園方提醒，民眾至雨林區時候請輕聲細語、勿大聲喧嘩、更不要敲打玻璃或餵食打擾「酷龍」。圖／北市動物園提供
園方提醒，民眾至雨林區時候請輕聲細語、勿大聲喧嘩、更不要敲打玻璃或餵食打擾「酷龍」。圖／北市動物園提供

動物園 體重

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