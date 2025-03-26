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你家毛孩進榜了嗎？法鬥、柯基、瑪爾濟斯 10大人氣狗狗品種一次看

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狗狗示意圖。圖／Ingimage
狗狗示意圖。圖／Ingimage

汪星人魅力大爆發！

網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為大家揭曉網路討論度最高的「十大犬種」！從活潑好動的哈士奇到小巧可愛的吉娃娃，這些狗狗不僅是家庭的好夥伴，有些更是社群媒體上的明星寵兒，憑藉獨特的魅力擄獲無數粉絲的心。快來看看你最喜歡的犬種是否榜上有名，並一起了解更多關於這些毛孩的有趣故事吧！

《網路溫度計DailyView》、翻攝IG／kh1000le

3月23日是國際小狗日，你是否也和家中的毛孩一起度過了這特別的一天呢？無論是黃金獵犬的溫暖陪伴、薩摩耶的甜美笑容，還是柯基的短腿魅力，狗狗總是能為我們的生活帶來無盡的歡樂與感動。但你知道嗎？全球狗狗的品種多達上百種，每一種都擁有獨特的外型、性格與故事，而究竟哪些犬種最受大家的喜愛與討論呢？

No.10 邊境牧羊犬

pexels

邊境牧羊犬被譽為狗狗界的愛因斯坦，以其卓越的智商聞名於世，曾有研究顯示，其智商相當於6至7歲的兒童，能理解多達250個詞彙和符號，且首次服從指令的概率高達95％！

邊境牧羊犬性格活潑且精力充沛，對主人極為忠誠，並熱愛挑戰與學習新技能。牠們需要大量運動和智力刺激，例如接飛盤、敏捷訓練等活動，這些不僅能滿足牠們的生理需求，也能保持心理健康。如果你熱愛戶外活動並能提供足夠的運動空間，邊境牧羊犬將成為你最佳的冒險夥伴，為生活增添無盡樂趣與活力。

No.9 瑪爾濟斯

YouTube／珊蒂微AI

瑪爾濟斯是一種體型嬌小的犬種，體重僅約2至4公斤，擁有圓潤的大眼睛和高高翹起的尾巴，外型可愛迷人；牠們性格溫和友善，喜歡與人互動，特別適合家庭飼養。牠的毛髮長而柔順需要定期美容護理，才能維持整潔與美觀，因此飼養瑪爾濟斯需要一定的耐心與細心照顧。

2019年，YouTuber珊蒂微AI創作了一首〈瑪爾濟斯之歌〉，輕快洗腦的旋律與歌詞迅速掀起熱潮。沒想到在2024年8月，男星許光漢在電視劇《正港分局》中翻唱這首歌，雖然唱錯歌詞，但反而讓這首歌再次爆紅。洗腦的「瑪爾濟斯～瑪爾濟斯～」旋律讓觀眾直呼上頭，帶動網路聲量急速飆升，網友討論「恭喜！這首歌要被吳明翰翻唱再紅一遍啦！」、「我這幾天一直對著我家的瑪爾濟斯唱這首歌，牠看我的眼神像在看白痴！」「瑪爾濟斯又回來了」、「這首歌太有趣太有創意了」。

No.8 博美犬

pexels

博美犬起源於德國波美拉尼亞地區，雖然祖先曾是大型雪橇犬，但現今卻是以嬌小可愛的外型聞名於世。其實這一切都離不開英國維多利亞女王的喜愛與推廣，她透過培育手法將博美犬的體型縮小了一半，使其更適合作為家庭伴侶，並以「Pomeranian」命名，意指來自波美拉尼亞的犬種。在她的影響下，博美犬成為貴族階層的寵兒，並於19世紀末至20世紀初風靡全球，成為備受喜愛的玩具犬。

博美犬擁有蓬鬆的毛髮，常見毛色包括橙色、白色和黑色，耳朵小而直立，外型宛如一隻靈動的小狐狸，十分討喜。牠們性格活潑、聰明，喜歡與人互動，尤其適合單身人士或老年人飼養。不過，由於其毛髮濃密，需要定期梳理以避免打結和掉毛問題。

No.7 比熊犬

翻攝IG／bichon_whoohoo

比熊犬外型宛如一團棉花糖，擁有圓潤的黑眼睛和捲曲的尾巴，加上治癒的微笑，深受大眾喜愛。這種狗狗性格活潑友善，喜歡與人互動，且聰明易訓練，對小孩和其他寵物也十分友好，是理想的家庭伴侶犬。

不過，比熊犬的飼養並非易事，尤其是毛髮護理和日常清潔需要特別注意。牠們豐厚的捲毛若不經常梳理，容易打結成團，影響皮膚健康，因此需要每天為其梳毛，去除掉落的毛髮和污垢，保持皮膚清潔。此外，比熊犬的白色毛髮容易顯現污漬，尤其是眼周和嘴巴周圍。為避免色素沉澱，飼主也需要定期清潔眼周，並在每次進食後擦拭嘴巴，防止食物殘渣殘留。這些細心的照顧不僅能維持比熊犬的外觀潔白亮麗，也能確保牠們的健康與舒適。

No.6 法國鬥牛犬

pexels

法國鬥牛犬起源於19世紀的法國，是由英國鬥牛犬與當地小型犬雜交培育而成，常被簡稱為「法鬥」。法鬥性格溫和、親人，喜歡與人互動，尤其適合家庭飼養。牠們雖然不需要大量運動，但每天適量的散步有助於維持健康。需要注意的是，由於臉部扁平，法鬥容易出現呼吸問題，應避免在高溫或潮濕環境中過度活動。

2025年2月，宜蘭一隻法鬥「逗逗」遭遇不幸，被人惡意強灌半瓶除蟲劑，導致吐血塊、拉血水的嚴重症狀。飼主緊急將其送往24小時動物醫院急救，所幸病情逐漸好轉。涉案的吳姓男子聲稱，只是因為看「逗逗」不順眼才下手，最終被依違反動物保護法及毀損罪函送偵辦。事件曝光後，引發網友強烈憤慨，紛紛留言譴責「看不順眼，不會自己喝喔？」「這種人不嚴厲教訓，下次還會傷害其他生命」、「會有報應的」、「可憐的法鬥，竟遇到這種惡人」。

No.5 吉娃娃

freepik、翻攝FB／變種吉娃娃

吉娃娃是世界上最小的犬種之一，體重僅有1至3公斤，擁有短毛和長毛兩種品種。儘管體型嬌小，吉娃娃的性格卻十分鮮明活潑，對主人也非常依賴。牠們不需要大量運動，但每天適量的散步或玩耍是維持健康的關鍵。由於體型小，吉娃娃對寒冷較為敏感，冬天時需特別注意保暖。

吉娃娃聰明且學習能力強，但有時也會表現出固執和佔有欲，這種反差萌讓牠們成為網路上的熱門話題。許多主人分享家中吉娃娃暴躁的模樣，大大的眼睛配上憤怒的表情，既可愛又令人忍俊不禁。台灣創作家「吉佬」更在2019年推出原創IP角色「變種吉娃娃（GODGWAWA）」，透過時事結合逗趣搞笑的圖文，成功吸引大批鐵粉。今年3月7日，首家「變種吉娃娃專賣店」也在台中正式開幕，相信一定會吸引大批粉絲親自朝聖，感受變種吉娃娃的百般魅力。

No.4 哈士奇

pexels

哈士奇起源於西伯利亞，最初作為雪橇犬使用，以耐寒和耐力聞名，能在極端環境下長途跋涉。牠們擁有獨特的藍眼睛和帥氣外型，性格友善、活潑且好奇心強，對人類和其他動物都很友好。哈士奇精力充沛，需要大量運動來消耗體力，例如每天長時間散步或跑步，不然可能會變得特別調皮，發揮「拆家功力」。此外，哈士奇的濃密毛髮需要定期梳理，加上不耐熱的特點，飼主也需要準備涼爽環境和充足水分，避免炎熱氣候對牠們造成不適。

你知道哈士奇也被暱稱為「二哈」嗎？「二」在中國裡常形容愚笨或魯莽的行為，而「二哈」則用來形容哈士奇偶爾犯傻、表情呆萌的特質。雖然哈士奇很聰明，但牠們的行為常讓飼主啼笑皆非，這種反差萌讓「二哈」成為帶有親暱感的稱呼，更凸顯牠們獨特的魅力。

No.3 柯基

翻攝FB／連環泡有芒果

別看柯基體型小巧、腿短短的，牠們曾經可是牧牛犬哦！短腿的結構反而讓牠們能靈活躲避牛隻的踢擊，展現出驚人的敏捷性。柯基性格活潑、聰明且友善，對家庭成員非常忠誠，尤其喜歡與孩子們玩耍。雖然牠們需要適量運動來保持健康，但因長身短腿的結構，需避免過度跳躍，以免對脊椎造成負擔。

在社群平台上，柯基也擁有超高人氣，被稱為寵物界網紅始祖的「連環泡有芒果」，以3隻柯基犬的可愛日常吸引了92萬粉絲追蹤，許多粉絲慕名前去主人家開設的芒果乾店，讓這3隻柯基也成為了店裡的招財狗。2024年6月7日，柯基爸爸「酒酒」於睡夢中離世，消息一出，瞬間湧入萬名粉絲哀悼，大家不捨之餘，也感謝酒酒帶來的歡樂。

No.2 柴犬

freepik

柴犬是日本最古老的犬種之一，在日本文化中，更是忠誠與勇氣的象徵！牠們擁有濃密的雙層毛髮，尾巴捲曲，耳朵直立，外型酷似一隻小狐狸，可愛又獨特。柴犬性格獨立且聰明，對主人非常忠誠，但對陌生人可能表現得較為冷淡。有趣的是，牠們還特別喜歡乾淨，甚至有些潔癖，會像貓一樣舔毛清潔自己，展現出與眾不同的習性。

雖然柴犬不需要大量運動，但每天適量的散步和玩耍是必不可少的，這不僅能幫助牠們保持健康，還能滿足牠們的好奇心與探索欲。由於擁有雙層毛髮，換毛期時需定期梳理，以避免毛髮打結，同時也能促進皮膚健康。柴犬的獨立性格雖然讓牠們顯得較有個性，但也意味著飼主需要更多耐心與技巧來訓練，因此更適合有經驗的飼主。

No.1 比特犬

台北市動物保護處

比特犬起源於19世紀的英國，最初是為了鬥牛活動而培育的犬種，後來隨著移民潮傳入美國，逐漸成為家庭伴侶犬。牠們屬於中型犬，體重約14至27公斤，肌肉發達且體型結實，毛髮短而光滑且毛色多樣。比特犬性格活潑、忠誠，對主人非常依賴，也擁有聰明且學習能力強的特徵。不過在飼養前需注意的是，比特犬的早期社會化訓練非常重要，這能幫助牠們更好地適應不同的環境和人際互動。

2025年3月，比特犬Lucky因兩次跳出車咬傷摩托車駕駛，被台北市動保處拘留，引發社會高度關注；多人呼籲全面禁養比特犬，甚至主張安樂死或集中管理。事實上，自2022年3月1日起，台灣已禁止飼養和輸出入比特犬，原飼主需在112年2月28日前完成登記備查，否則將面臨罰鍰並沒入犬隻。事件發生後，也有不少人為比特犬發聲，認為主人應負更大責任，並呼籲給予Lucky重新安置的機會。動保處表示，將評估Lucky的行為後考慮開放領養，若無法找到合適領養或與其他犬隻相處不佳，才會依農業部標準評估是否安樂死。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月23日至2025年03月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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