驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。這也是首次有不同族群同時間點出現同海域的記錄。

縣府農業處指出，民眾在海邊或在海上航行目擊大翅鯨，除立即致電專線0919-611759回報大翅鯨訊息外，事後再用手機掃描QR Code以回報資料與影像，完成資料填寫將可獲贈海洋動物圖鑑、禮券500至1500元不等小禮物。

有民眾24日起在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪的影片，昨天早上由縣府農業處委託的研究人員前往長濱進行陸上觀察，並於上午10點多在長濱八仙洞南岸沙灘記錄到2頭大翅鯨，體型相仿，大翅鯨以胸鰭擊浪數次。

隨後大約下午3點半在堺橋休息區觀景台再度發現大翅鯨蹤跡，且這2隻大翅鯨持續往南方的三仙台方向游去。檢視目擊影像大翅鯨應有2小群，共計4隻，這是今年首筆大翅鯨紀錄，也是單一日發現大翅鯨數量最多的一次。

農業處表示，為持續觀察和記錄大翅鯨的生態資料，在大翅鯨遷徙的2至5月季節，於天候允許下研究人員將進行岸觀或搭船出海，以進一步記錄寶貴的生態資料。並呼籲海上船隻航行時避開大翅鯨或其他動物游行方向。

農業處進一步說明，大翅鯨是國際保育海洋瀕危生物之一，由於數量稀少，人類對其瞭解很有限。台灣東部海域是西北太平洋大翅鯨迴游的必經之地，尤其近幾年有民眾在蘭嶼發現大翅鯨蹤跡，今年在東海岸現蹤相當難得。