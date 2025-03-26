快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。圖／台東縣政府提供

台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。這也是首次有不同族群同時間點出現同海域的記錄。

縣府農業處指出，民眾在海邊或在海上航行目擊大翅鯨，除立即致電專線0919-611759回報大翅鯨訊息外，事後再用手機掃描QR Code以回報資料與影像，完成資料填寫將可獲贈海洋動物圖鑑、禮券500至1500元不等小禮物。

有民眾24日起在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪的影片，昨天早上由縣府農業處委託的研究人員前往長濱進行陸上觀察，並於上午10點多在長濱八仙洞南岸沙灘記錄到2頭大翅鯨，體型相仿，大翅鯨以胸鰭擊浪數次。

隨後大約下午3點半在堺橋休息區觀景台再度發現大翅鯨蹤跡，且這2隻大翅鯨持續往南方的三仙台方向游去。檢視目擊影像大翅鯨應有2小群，共計4隻，這是今年首筆大翅鯨紀錄，也是單一日發現大翅鯨數量最多的一次。

農業處表示，為持續觀察和記錄大翅鯨的生態資料，在大翅鯨遷徙的2至5月季節，於天候允許下研究人員將進行岸觀或搭船出海，以進一步記錄寶貴的生態資料。並呼籲海上船隻航行時避開大翅鯨或其他動物游行方向。

農業處進一步說明，大翅鯨是國際保育海洋瀕危生物之一，由於數量稀少，人類對其瞭解很有限。台灣東部海域是西北太平洋大翅鯨迴游的必經之地，尤其近幾年有民眾在蘭嶼發現大翅鯨蹤跡，今年在東海岸現蹤相當難得。

台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢視大翅鯨共計4隻，分2小族群。圖／台東縣政府提供

八仙 動物 農業處

延伸閱讀

台東長濱漁港旁2風帆翻覆 5人緊捉船側獲救

南投草莓爆災損...埔里農怨救助被跳過 今總算納入快申請

彰化縣政府小內閣異動 4名一級主管4/1上任

路上遇動物幼雛 嘉縣農業處：驅至安全處即可

相關新聞

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

台東縣政府今年度才再獲得海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫，接連2天就有民眾目擊大翅鯨在東海岸現蹤，經檢...

北市動物園 「長照」挑戰大

北市動物園1986年遷園至今，有許多高齡動物，園方統計，近三年動物死亡率平均在4.4-7.7%間，以動物園約2300隻個...

北市立動物園唯一食火雞「東施」40歲逝

臺北市立動物園雖然積極聯結國際、發展專業，但近年來許多邁向老齡的動物，對熱血的保育員與獸醫師而言，仍是照養醫療上需要悉心呵護、卻處處大不易的挑戰。例如生活在溫帶動物區的資深棕熊「小喬」，2023年3月

六福莊喜迎萌娃「小斑馬妹」 粉專開放命名大募集

兒童連假即將到來，六福莊迎來超萌新生兒「查普曼小斑馬」，為喜迎擁有迷人美瞳的小斑馬妹，六福莊官方粉絲專頁將在3月26日發...

別來煩本喵！貓咪出現「這4個反應」代表想靜靜 鏟屎官看到速速退下

貓咪的情緒比你想像中更複雜，牠們可不是隨時都想被摸、被打擾的。如果你能讀懂貓咪釋放的「請別煩我」的訊號，適時給牠們空間，不僅能避免讓貓咪不開心，還能讓彼此的感情更加緊密！寵物網《ねこちゃんホンポ》整理貓咪最不想被打擾的「4個瞬間」，身為鏟屎官的你一定要了解。

流浪很久的老貓不會用貓砂盆？「12個超實用妙招」不管多頑固都能改變

如果你正在考慮收編一隻年紀較大的流浪貓，可能會擔心牠很難培養新的如廁習慣，無法適應貓砂盆。寵物雜誌《catster》提供12個專業技巧，幫助長期生活在戶外的高齡浪貓快速適應室內生活，有相關需求的鏟屎官快筆記起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。