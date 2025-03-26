北市動物園 「長照」挑戰大

北市動物園1986年遷園至今，有許多高齡動物，園方統計，近三年動物死亡率平均在4.4-7.7%間，以動物園約2300隻個體來看，一年要面臨100多隻不同物種個體生老病死，園方均會探討死亡原因並留下珍貴動物照養、醫療資料。

園方指出，棕熊「小喬」2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，近期保育員與獸醫師發現「小喬」近鼠蹊部的乳腺處，疑似出現腫塊轉移、破裂，醫療團隊安排昨日麻醉檢查及手術治療，手術中血液檢查結果未見明顯異常，但影像學檢查顯示肺部轉移病灶惡化。

團隊已成功將破裂腫塊摘除並縫合，將密切觀察「小喬」恢復情形，並調整醫療及照護計畫，因「小喬」已邁入老齡且為較挑食，其食慾也常隨著季節變化而有高有低，保育員也悉心觀察，讓其體力與食慾保持穩定。

食火雞原分布於澳洲，是世界現存體型第二大的鳥類，也受肌溶解症之苦。圖／北市動物園提供

園方表示，「東施」是園裡碩果僅存的食火雞，23日清晨發現「東施」躺臥在圍欄角落，獸醫立即檢查，推測為肌溶解症，可能因反覆起身加重病情。考量「東施」已居高齡又病況嚴重，決定人道處置，前天初步病理解剖結果顯示「東施」胰臟有病變，懷疑因此造成慢性的營養吸收不良，進一步影響健康。

園方強調，無論動物面對年長或健康挑戰，團隊都會竭盡所能照護，且每一隻死亡個體都深具教育與研究意義，均嚴謹地病理解剖。