石虎現蹤國有邊際土地 保育認養守護淺山棲地

台灣石虎保育協會年初與國有財產署中區分署簽約認養苗栗縣多筆國有非公用邊際土地，不到3個月多次監測記錄到石虎出沒，展現公私部門協力推動淺山棲地與保育野生動物成效。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天指出，為串聯苗南淺山棲地保育廊道，推動國土生態綠網「後龍溪流域及苗南丘陵淺山保育軸帶」，就苗栗淺山地區破碎棲地，鼓勵民間保育團體認養國有財產署邊際土地以增加野生動物生存空間，獲得台灣石虎保育協會積極響應。

林保署新竹分署表示，在此策略推動下，台灣石虎保育協會積極響應，今年初認養國有財產署經管的苗栗縣後龍鎮、造橋鄉、公館鄉、三義鄉等25筆國有非公用邊際土地，透過自動相機監測，了解當地野生動物現況。

依據財政部「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」所指邊際土地係位於海岸地區、濕地、埤塘、山區、經主管機關認定屬環境敏感或有生態保護必要地區之國有非公用土地。

新竹分署指出，台灣石虎保育協會認養的25筆國有非公用邊際土地多為農牧用地或林業用地，現況為次生林環境，且部分土地鄰近台61線交通要道，曾有多筆石虎路殺紀錄，經架設自動相機監測，短短3個月內即多次拍攝到石虎活動的影像。

新竹分署說，這顯示許多邊際土地確實能為野生動物保留更多活動空間及穿越路徑，這樣的合作模式也展現政府公部門與民間團體共同協力，推動淺山棲地與野生動物保育的努力回饋，值得繼續推展。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷表示，協會過去也曾認養過國有非公用邊際土地，這次計畫初期就有石虎影像出現，令夥伴們更有信心，將持續推動在地社區參與石虎保育推廣、資源調查、合作巡守、社區導覽、友善農業等，同時進一步導入企業ESG相關需求，期待發揮棲地保育多元價值，逐步達成環境永續願景。