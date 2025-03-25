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北市立動物園唯一食火雞「東施」40歲逝

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立動物園
照片取自臺北市立動物園

北市動物園雖然積極聯結國際、發展專業，但近年來許多邁向老齡的動物，對熱血的保育員與獸醫師而言，仍是照養醫療上需要悉心呵護、卻處處大不易的挑戰。例如生活在溫帶動物區的資深棕熊「小喬」，2023年3月的健康檢查中，獸醫師發現「小喬」罹患乳腺腫瘤，雖經手術摘除，但2024年中的影像檢查，又發現腫瘤轉移病灶，而近期「小喬」近鼠蹊部的乳腺處疑似出現轉移腫塊，還伴隨破裂情形，獸醫師於今日安排麻醉檢查及手術治療，並將視「小喬」的恢復情形，調整後續醫療及照護計畫。

北市立動物園表示，位在澳洲動物區的食火雞「東施」，是臺北動物園裡碩果僅存的食火雞，3月22日保育員發現「東施」起身困難、活動力下降且食慾不佳，立即通報獸醫師，進行投藥治療與密切觀察。23日清晨保育員發現「東施」躺臥在圍欄角落，現場可見掙扎過的痕跡，但對人員靠近已無反應。獸醫團隊立即進行抽血檢查及輸液、藥物治療，結果顯示血中肌肉酵素數值遠高於正常值，推測為肌溶解症，且可能因反覆試圖起身而加重了病情。考量「東施」已居高齡，病況嚴重且預後不佳，為避免其繼續受苦，決定進行人道處置，並於24日進行解剖。初步病理解剖結果顯示「東施」胰臟有病變，懷疑因此造成慢性的營養吸收不良，進一步影響到牠的健康。

聚傳媒

動物園 北市 獸醫師

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