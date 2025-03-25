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六福莊喜迎萌娃「小斑馬妹」 粉專開放命名大募集

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
據保育員表示，去年暑假期間已觀察到斑馬媽媽「阿信」的肚子明顯隆起，推測已懷有身孕，推估預產期會落在今年2至3月。圖／六福莊提供
據保育員表示，去年暑假期間已觀察到斑馬媽媽「阿信」的肚子明顯隆起，推測已懷有身孕，推估預產期會落在今年2至3月。圖／六福莊提供

兒童連假即將到來，六福莊迎來超萌新生兒「查普曼小斑馬」，為喜迎擁有迷人美瞳的小斑馬妹，六福莊官方粉絲專頁將在3月26日發起命名活動，邀請大家來幫小斑馬妹票選出最適合的名字，未來也會在粉絲專頁上不定時揭露小斑馬更多更萌趣的可愛面貌。

六福莊指出，春天是新生命的季節，也是探索動物奧秘的最佳時機，小斑馬的出生為六福莊帶來了蓬勃生機。據保育員表示，去年暑假期間已觀察到斑馬媽媽「阿信」的肚子明顯隆起，推測已懷有身孕，推估預產期會落在今年2至3月。

六福莊說明，由於斑馬懷孕期為11個月，今年1月底觀察到阿信在中庭放展時，有躺在草地上休息的行為，便開始進行常態性夜間收展，確保阿信待在架有設監視器的獸舍，讓保育員隨時監控分娩及幼仔出生的所有狀況。同時獸舍裡備有足夠量的草料及軟墊，以提供媽媽安心、專心的生產空間。

六福莊表示，在動物照養團隊持續追蹤下，終於在3月14日白色情人節的晚上順利誕生，想要趕快見到小斑馬的大小朋友們，可趕緊預訂即日推出的「動物派對－叢林奇遇記」早鳥優惠方案，即日起在3月31日前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，還升等肯亞綠地客房與招待第4至6人入住（不含專案內容），越早預訂省越大。

方案內容包含3人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房活動即日起至6月22日止，3月29日至6月22日期間都可入住，快相約家人、朋友與動物們一起開啟一段精彩的春日冒險。

六福莊迎來超萌新生兒「查普曼小斑馬」，為喜迎擁有迷人美瞳的小斑馬妹，六福莊官方粉絲專頁將在3月26日發起命名活動，邀請大家來幫小斑馬妹票選出最適合的名字。圖／六福莊提供
六福莊迎來超萌新生兒「查普曼小斑馬」，為喜迎擁有迷人美瞳的小斑馬妹，六福莊官方粉絲專頁將在3月26日發起命名活動，邀請大家來幫小斑馬妹票選出最適合的名字。圖／六福莊提供
六福莊指出，春天是新生命的季節，也是探索動物奧秘的最佳時機，小斑馬的出生為六福莊帶來了蓬勃生機。圖／六福莊提供
六福莊指出，春天是新生命的季節，也是探索動物奧秘的最佳時機，小斑馬的出生為六福莊帶來了蓬勃生機。圖／六福莊提供
六福莊表示，想要趕快見到小斑馬的大小朋友們，可趕緊預訂即日推出的「動物派對－叢林奇遇記」早鳥優惠方案。圖／六福莊提供
六福莊表示，想要趕快見到小斑馬的大小朋友們，可趕緊預訂即日推出的「動物派對－叢林奇遇記」早鳥優惠方案。圖／六福莊提供

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