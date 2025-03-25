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北市動物園40歲食火雞「東施」離世 高齡動物照養成挑戰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
食火雞原分布於澳洲，是世界現存體型第二大的鳥類，也是被列為具有高度攻擊性的危險。圖／北市動物園提供
食火雞原分布於澳洲，是世界現存體型第二大的鳥類，也是被列為具有高度攻擊性的危險。圖／北市動物園提供

北市動物園1986年遷園至今，已快40年，近年來許多邁向老齡的物對熱血保育員與獸醫而言不小挑戰，園方分享，24歲的棕熊「小喬」，鼠蹊部的乳腺處疑出現轉移腫塊，昨安排手術恢復中，而澳洲動物區40歲的食火雞「東施」出現肌溶解症前天離世，園方坦言，高齡動物照養醫療上更需悉心呵護，園方始終秉持「以動物福祉為核心」精神，給予完善照顧。

現年推估至少24歲棕熊「小喬」，在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都展現堅韌生命力與活潑的探索行為，然而在2023年3月健檢中，獸醫師發現「小喬」罹患乳腺腫瘤，隨即安排手術摘除術後恢復良好，也定期追蹤，但去年5月影像檢查發現「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等情形，但日常表現如游泳、挖土、探索等行為均維持正常。

不過近期保育員與獸醫師發現「小喬」近鼠蹊部的乳腺處疑似出現轉移腫塊，並伴隨破裂情形，醫療團隊安排昨日麻醉檢查及手術治療，手術中血液檢查結果未見明顯異常，但影像學檢查顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。團隊已成功將破裂腫塊摘除並縫合，接下來將密切觀察「小喬」恢復情形，並依此調整後續醫療及照護計畫，由於「小喬」已邁入老齡且為較挑食，其食慾也常隨著季節變化而有高有低，保育員也悉心觀察，讓其體力與食慾保持穩定。

園方表示，位在澳洲動物區的食火雞「東施」，是園裡碩果僅存的食火雞，22日保育員發現「東施」起身困難、活動力下降且食慾不佳，通報獸醫師後投藥治療與密切觀察，但23日清晨發現「東施」躺臥在圍欄角落，現場有掙扎過痕跡，但對人員靠近已無反應，獸醫立即抽血檢查及輸液、藥物治療，顯示血中肌肉酵素數值遠高正常值，推測為肌溶解症，且可能因反覆試圖起身而加重了病情。

園方說，考量「東施」已居高齡，病況嚴重且預後不佳為避免其繼續受苦，決定人道處置，並於昨天解剖，初步病理解剖結果顯示「東施」胰臟有病變，懷疑因此造成慢性的營養吸收不良，進一步影響到牠的健康。

園方強調，始終秉持「以動物福祉為核心」精神，無論動物面對年長或健康挑戰，醫療與保育團隊都會竭盡所能，給予最佳的照護。「東施」與「小喬」不僅是動物園的家人，將守護「小喬」的健康，並與大家分享牠後續的恢復進展。

棕熊小喬在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都展現出堅韌的生命力與活潑的探索行為。圖／北市動物園提供
棕熊小喬在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都展現出堅韌的生命力與活潑的探索行為。圖／北市動物園提供

動物園 手術 獸醫師

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