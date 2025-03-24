長頸鹿「自由脖擊」畫面曝！南京動物園1奇景引圍觀 網驚：擔心牠們的脖子
陸媒《四川觀察》報導，3月22日，有網友發出一條南京動物園長頸鹿打架的影片，引發關注。動物園回應指，兩隻長頸鹿經常「打架」，是鬧著玩的。
網友上傳的影片顯示，動物園內兩隻長頸鹿正在用脖子攻擊對方，旁邊有不少民眾圍觀。
南京市紅山森林動物園在微博回應稱，真的「脖」擊，長頸鹿打架不靠「拳腳」靠「脖子」。當然，影片中的「小七」、「鹿小虎」（小八）兄弟倆這是鬧着玩呢，日常「脖擊」！
網友評論：「挺擔心牠們的脖子」、「太搞笑了，原來脖子的作用這麼大」、「看着不僅脖子疼，感覺還頭昏眼花腦震盪」、「上一次去的時候看見牠們這樣，很震驚」。
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文章授權轉載自《香港01》
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