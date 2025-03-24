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命運多舛被棄養2次 比特犬在收容所長住3年正等待一個家

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
動物之家站長黃繼霆說，剛來時甚至不確定牠是不是比特犬，後來經過確認才知道牠的品種。記者張策／攝影
動物之家站長黃繼霆說，剛來時甚至不確定牠是不是比特犬，後來經過確認才知道牠的品種。記者張策／攝影

在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，第一次還被領回，但第二次卻再也沒有人來接牠。這隻命運多舛的狗狗，正等待一個願意給牠溫暖的新家。

「牠真的很乖，幾乎不叫，情緒也很穩定。」動物之家站長黃繼霆說，剛來時甚至不確定牠是不是比特犬，後來經過確認才知道牠的品種。相較於動物之家其他容易興奮的狗狗，這隻比特犬個性顯得沉穩許多。即使在陌生環境中，牠仍能順利適應，剛被帶來動物之家時，也沒有任何攻擊行為，甚至很快就融入新環境。

然而，儘管牠大多時候都很乖巧，仍然還是有攻擊性。黃繼霆坦言，過去曾有志工試圖帶牠回籠時，因為雙方還不熟悉，發生過咬人情況。黃說明，動物對環境的適應能力有限，當牠感到不安時，會有防禦性的行為，比特犬並非天生具有攻擊性，關鍵在於飼主是否懂得如何引導與訓練。

曾經照顧過牠的一名飼養員回憶，剛開始常摸牠的頭、臉、背和肚子，陪牠說話，慢慢培養信任。「牠真的很乖，做錯事時我語氣嚴肅地糾正，甚至偶爾會打牠，但牠從來不會惡意攻擊人。有次玩得太開心，不小心咬到我的屁股，但馬上放開，真的只是意外。」

新北市動保處秘書謝佑達說，任何動物存在世界上都有牠的意義，牠們不懂的事情很多，重點在於飼主如何教導和訓練。他強調，養了就要負責，不能隨意棄養，否則最無辜的就是這些被留下的生命。

比特犬的命運往往比其他犬種更加艱難，外界對牠們的刻板印象，實際的飼養環境也對牠們相當不友善。在動物之家，比特犬通常必須被單獨關籠，無法像其他狗一樣自由活動或與同伴互動。即使能短暫出來放風，也需要嚴格隔離，避免與其他動物接觸，這樣的限制讓牠們的生活變得更加孤單。

動物之家表示，比特犬的領養門檻相對較高，除了需要有經驗的飼主外，環境也必須適合，避免意外發生。

站長黃繼霆強調「絕對不能棄養，要有責任感。」他表示，許多被棄養的比特犬並不是因為牠們本身有問題，而是主人在飼養前沒有充分了解這個品種的特性，或是在遇到困難時選擇放棄。每一隻動物都是有感覺的生命，當初決定帶回家，就應該承擔起照顧牠一輩子的責任，而不是在覺得麻煩、遇到問題時，就輕易棄養。

黃繼霆說，這隻被棄養兩次的比特犬，如今仍在動物之家靜靜等待著，即便牠已經習慣了收容所環境，但真正適合牠的家，應該是一個能夠理解並珍惜牠的人。

在動物之家，比特犬通常必須被單獨關籠，無法像其他狗一樣自由活動或與同伴互動。即使能短暫出來放風，也需要嚴格隔離，避免與其他動物接觸，這樣的限制讓牠們的生活變得更加孤單。記者張策／攝影
在動物之家，比特犬通常必須被單獨關籠，無法像其他狗一樣自由活動或與同伴互動。即使能短暫出來放風，也需要嚴格隔離，避免與其他動物接觸，這樣的限制讓牠們的生活變得更加孤單。記者張策／攝影
在動物之家，比特犬通常必須被單獨關籠，無法像其他狗一樣自由活動或與同伴互動。即使能短暫出來放風，也需要嚴格隔離，避免與其他動物接觸，這樣的限制讓牠們的生活變得更加孤單。記者張策／攝影
在動物之家，比特犬通常必須被單獨關籠，無法像其他狗一樣自由活動或與同伴互動。即使能短暫出來放風，也需要嚴格隔離，避免與其他動物接觸，這樣的限制讓牠們的生活變得更加孤單。記者張策／攝影
動物之家站長黃繼霆表示，剛被帶來動物之家時，也沒有任何攻擊行為，甚至很快就融入新環境。記者張策／攝影
動物之家站長黃繼霆表示，剛被帶來動物之家時，也沒有任何攻擊行為，甚至很快就融入新環境。記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影
動物之家站長黃繼霆表示「牠真的很乖，幾乎不叫，情緒也很穩定。」記者張策／攝影
動物之家站長黃繼霆表示「牠真的很乖，幾乎不叫，情緒也很穩定。」記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影
在新北市中和公立動物之家內有一隻4、5歲大的比特犬，已等待領養長達3年。牠曾經兩度遭飼主棄養，正等待一個願意給牠溫暖的新家。記者張策／攝影

動物之家 棄養 比特犬

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