他人眼中的怪獸？ 比特犬飼主：牠從不生氣 獸醫：主人如何教養是關鍵

近來比特犬攻擊人事件頻傳，社會大眾對這類犬種的疑慮加深，新北30歲柯小姐2年前在板橋動物之家領養比特犬「黑狗寶寶」，人狗情深，柯女說，只要做足功課、掌握狗的個性，比特犬就和其他狗一樣，可以成為好夥伴。

柯女坦言，以前對比特犬認識有限，2年前透過收容所社群的貼文得知這隻比特犬，當時禁養令快上路，2022年3月1日前沒有養，可能就無緣了。

「那時候我跑去看牠，一見面就決定養了。」柯小姐回憶，當時比特犬「黑狗寶寶」年約3至5歲，雖然不知道牠的來歷，但牠已經會聽指令「坐下」、「握手」，也沒有攻擊性，讓她十分驚訝，她當時心想「牠真的很乖，不知道為什麼會被棄養，可能是社會對比特犬有刻板印象。」

很多人對比特犬印象是「咬住不放、攻擊力強」，但柯小姐的經驗完全不同。她說，「黑狗寶寶」從來沒有生氣過，也沒凶過主人，甚至沒凶過其他狗。她為了測試黑狗寶寶是否有護食行為，曾故意在牠吃飯時把食物拿走，但這隻比特犬的反應只是哭泣，而非攻擊主人。

「牠根本不會凶別的狗，反而是牠被別的狗凶。」柯小姐說，她會趁公園人少時帶牠去散步，如果遇到其他狗，為避免引起不必要的誤會，她總是主動遠離，防止衝突發生。

近來比特犬攻擊事件登上新聞，許多飼主都感受到社會氛圍的改變，柯小姐也不例外。她表示，身邊認識的人知道她的狗很乖，態度沒有太大變化，但陌生人會說些難聽的話，讓她有些無奈。

她認為，比特犬會不會有攻擊行為，很大原因還是要看主人怎麼養、怎麼教，例如有些狗天生喜歡追東西，玩耍時就不要讓牠有追逐行為，這樣可以避免潛在危險。只要做好功課、瞭解狗的個性，比特犬一樣可以成為好夥伴。

新北市中和公立動物之家站長黃繼霆表示，比特犬性格確實較為強悍，是否具有攻擊性，關鍵仍在於飼主的教養方式。他指出，若飼主能夠適當訓練、引導，並讓狗狗適應環境，比特犬不會隨意攻擊人或追逐動物。因此，飼養比特犬關鍵不在於強制遏止牠的天性，在於飼主是否能夠負責任地引導並培養良好的行為模式。

黃說，柯小姐例子正是最好的證明，「黑狗寶寶」在良好照顧下，展現出溫和、親人一面，也讓更多人理解到，比特犬並非天生具有攻擊性，只要飼主能夠用心教導，每一隻狗都能成為溫暖的家庭夥伴。

目前政府已禁止比特犬進口、繁殖，這批末代的比特犬如果沒人收養，最終只能在收容所裡待到老死。