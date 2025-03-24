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比特犬惡名在外 鄰居壓力大 動保處憂衝擊收養恐關老死

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
比特犬新聞頻傳，群眾對比特犬愈來愈畏懼，動保處擔心收容所的比特沒人收養恐被關到老死。圖／新北市動保處提供
比特犬新聞頻傳，群眾對比特犬愈來愈畏懼，動保處擔心收容所的比特沒人收養恐被關到老死。圖／新北市動保處提供

近期接連發生比特犬攻擊事件，引發社會恐慌，讓原本就不易被領養的比特犬，更難找到新家恐被關到老死。新北市動物之家目前收容4隻比特犬，這些狗已在收容所待超過2年，收養路迢迢。

新北市動保處長楊淑方表示，比特犬確實有忠心、親人一面，由於過去被培育為鬥犬，攻擊性仍然是不可忽視的問題，導致許多潛在領養人望之卻步。

新北市目前列管的比特犬249隻，隨著近期媒體大幅報導比特犬攻擊事件，部分飼主也承受來自家人與鄰居的壓力，近日有飼主聯繫動保處，希望將狗送給政府收養。楊淑方強調，棄養比特犬將面臨重罰，如果飼主遵照法令妥善照顧就不會有問題。

「當初決定養比特犬時，就應該做好準備，因為輿論壓力就想棄養，這是不負責任行為。」楊淑方說，比特犬是一種需要高度管理的犬種，收容所照顧比特犬的成本高昂，不僅必須單獨圈養，避免與其他狗隻發生衝突，出籠放風也必須單獨行動，需要專門的訓練和照護人力，收容比特犬成為耗費人力、空間的難題。

比特犬的咬合力驚人，一旦咬住獵物會開始甩動，拉不開，愈掙扎愈用力，讓民眾對比特犬心生畏懼。楊淑方表示，比特犬雖然對主人忠心，但若被拋棄進收容所，會經歷一段適應期，這段時間需要大量人力與資源去重新建立信任。此外，比特犬不能同時放出來活動，因為「王不能見王」，若同時釋放多隻，可能會發生衝突，甚至攻擊其他狗隻，對管理人員來說風險極高。

「有些動物之家因為人力不足，比特犬根本不敢放出來，只能長期關籠，對狗來說也是一種折磨。」楊淑方無奈表示，目前新北市的比特犬收容量相對較少，桃園曾高達30多隻，但隨著收養意願下降，未來恐怕會有更多比特犬面臨無人領養、終生困在收容所的困境。

根據新北市規定，收養比特犬的條件極為嚴格，除了需要經過專業訓犬師到家中評估，確保環境安全外，還要求家中無小孩、鄰居家無飼養犬隻，以降低潛在風險。即便有飼主符合資格，往往也會受到家人或鄰居反對，使得收養計畫胎死腹中。

「有些人其實願意收養，但新聞一出來，家人、鄰居就開始擔心，甚至反對到底。」楊淑方表示，社會對比特犬的恐懼，讓收養變得更加困難。去年好不容易有民眾開始接受比特犬，但近期新聞一出，收養意願又降到谷底。

政府已禁止比特犬進口、繁殖，這意味著，現有的比特犬逐漸老去，未來台灣將不再有比特犬。楊淑方表示，目前能做的，就是加強對飼主的管理與輔導，避免再發生傷人、棄養等案件，盼新聞熱度淡去，社會對比特犬的排斥感能稍微緩解，有機會找到願意接納牠們的家庭。

比特犬新聞頻傳，群眾對比特犬愈來愈畏懼，動保處擔心收容所的比特沒人收養恐被關到老死。圖／新北市動保處提供
比特犬新聞頻傳，群眾對比特犬愈來愈畏懼，動保處擔心收容所的比特沒人收養恐被關到老死。圖／新北市動保處提供
比特犬新聞頻傳，群眾對比特犬愈來愈畏懼，動保處擔心收容所的比特沒人收養恐被關到老死。圖／新北市動保處提供
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收養 比特犬

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