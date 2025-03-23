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今年紫班蝶將爆量 「萬蝶飛越」雲林國道奇景可能在這天

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
氣溫回升，美麗的紫斑蝶又開始群飛，未來大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，美麗的紫斑蝶又開始群飛，未來大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起。記者蔡維斌／攝影

每年清明前後是紫斑蝶大量遷徙季節，由南向北飛的「中繼站」林內鄉，兩天來已陸續出現蝶群。台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局昨起開辦賞蝶生態解說季，引領愛蝶人士賞蝶。協會表示，近日出現2、3千隻蝶群飛越，因氣溫回升轉熱，預估未來3天將出現大量紫斑蝶現蹤，國道3外車道將採彈性封道。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥指出，今年紫斑蝶「先鋒部隊」在本月4日就已出現，平均每分鐘通過210隻，這是2009年以來最早的群飛先鋒部隊。尤其在本月12日早上監測人員就記錄到每分鐘391隻飛越國道，已達國道3號外側車道封道250隻的標準，這也是是史上最早封道的紀錄。

陳瑞祥表示，本月12日觀測，全天約有5萬隻左右，隔天也有3萬隻，當天就實施外側車道封道「環路」，只是前幾天又有幾波寒流，蝶量稍減，但這兩天氣溫漸回溫，已出現2至3千隻，最大量每分鐘還有40多隻。

陳瑞祥指出，紫斑蝶遷徙有時候是在天氣變冷前或天氣回溫後隔天，可能出現大量群飛。據紫斑蝶志工前天到高雄茂林蝶谷觀測，發現蝶量不少，預估今年紫斑蝶數量可能超過20萬隻。

迎接紫斑蝶到來，高速公路局與生態保育協會本周及下周末（29、30日）在國道3號林內段252K橋下舉辦生態教育解說，導覽紫斑蝶並進行標放，帶領民眾一起觀察紫斑蝶動態，讓大家了解藉由標放目的在於調查蝴蝶壽命及從哪裡來、離開茂林又飛去哪裡等相關訊息。陳瑞祥指出，據觀察最大蝶量可能在下周3、4（26、27日），想觀賞大量紫蝶群飛國道的奇景，可把握時機前往。

氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，紫蝶志工密切調查蝶群動向。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，紫蝶志工密切調查蝶群動向。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，志工向遊客說明紫蝶生態。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，志工向遊客說明紫蝶生態。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，美麗的紫斑蝶又開始群飛，紫蝶志工並在蝶翅記號進行標放，調查蝶動向。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，美麗的紫斑蝶又開始群飛，紫蝶志工並在蝶翅記號進行標放，調查蝶動向。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，志工向遊客說明紫蝶生態。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，志工向遊客說明紫蝶生態。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，紫蝶志工並在蝶翅記號進行標放，調查蝶動向。記者蔡維斌／攝影
氣溫回升，未來紫斑蝶大量飛越雲林國道3號林內段的時間，估計可能在下周3起，紫蝶志工並在蝶翅記號進行標放，調查蝶動向。記者蔡維斌／攝影

國道 紫斑蝶

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