大雪山賞鳥15周年 24小時集滿31種台灣特有種鳥類大滿貫

林業及自然保育署台中分署連續舉辦15年「大雪山賞鳥大賽」，前天到昨天歷經24小時馬拉松式賞鳥，國內27隊104人各路好手，共紀錄到134種鳥類，由「不是賞鳥，我可是不參加的喔！」隊伍拔得頭籌，以102種抱回冠軍殊榮，大賽期間首次記錄到大雪山所有出沒的台灣31種特有種鳥類。

林業保育署台中分署表示，「大雪山賞鳥大賽」15年間經歷疫情、地震與颱風豪雨均未中斷，目前已成為國內最具指標性的賞鳥活動之一，近2000人次鳥友參與，在大雪山區域記錄了208種鳥類，共逾15萬隻次，其中更有50種鳥種是經由大賽舉辦而記錄。

大雪山賞鳥大賽也是導入國際賞鳥紀錄資料庫e-Bird作為賞鳥活動平台的先驅，讓全世界都看到台灣鳥友們對於賞鳥與鳥類保育的熱誠，今年9月將在台灣舉辦的第一次世界賞鳥博覽會，指定在大雪山體驗賞鳥的精彩與美好。

這次賞鳥活動在林業保育署台中分署張弘毅分署長宣布後展開，馬上就有眼尖的鳥友發現大冠鷲在眾人的頭上盤旋，大賽期間隊伍們除了白天在林道沿線尋找鳥蹤，夜晚的大雪山也熱鬧，多人發揮聽聲辨位的專長，徹夜尋找黃嘴角鴞、領角鴞、褐林鴞、黃魚鴞、褐鷹鴞及台灣最嬌小貓頭鷹鵂鶹的蹤跡。

歷年大賽中發現的日、夜行性猛禽就有15種，透過追蹤猛禽數量也讓大家了解地區鳥類生態系的平衡，近年更有許多農田透過棲架減少鼠害，也是鳥類保育的典範之一。