快訊

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

穿不適合鞋子也上榜 資深健身教練指一般人肌力訓練常犯7錯誤

大雪山賞鳥賽登錄134種 首次滿貫記錄31台灣特有種

中央社／ 台中23日電

農業部林業及自然保育署台中分署21日舉辦的「大雪山賞鳥大賽」，歷經24小時馬拉松式賞鳥，總共記錄到134種鳥類，更首次滿貫記錄到大雪山出沒的31種台灣特有種。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿說明，連續舉辦15年的「大雪山賞鳥大賽」於21日上午10時開始至22日上午10時，歷經24小時馬拉松式賞鳥，國內27隊104人各路好手，總共記錄到134種鳥類。

台中分署表示，這次活動由「不是賞鳥，我可是不參加的喔！」隊伍拔得頭籌，以記錄102種抱回冠軍殊榮；更難得的是，在這次大賽期間，首次記錄到大雪山所有出沒台灣31種特有種鳥類，由全體參賽者在第15年達到滿貫創舉。

林業保育署台中分署指出，「大雪山賞鳥大賽」15年來經歷疫情、地震與颱風豪雨均未中斷，目前已成為國內最具指標性賞鳥活動之一，將近2000人次鳥友參與，在大雪山區域記錄208種鳥類，總計逾15萬隻次，其中更有50種鳥種是經由大賽舉辦而記錄。

台中分署表示，大雪山賞鳥大賽也是導入國際賞鳥紀錄資料庫eBird作為賞鳥活動平台的先驅，讓全世界都看到台灣鳥友們對於賞鳥與鳥類保育的熱誠，今年9月將在台灣舉辦的第一次世界賞鳥博覽會，特別指定前往大雪山體驗賞鳥的精彩與美好。

這次由台中分署長張弘毅宣布比賽開始後，馬上就有眼尖鳥友發現大冠鷲在上空盤旋，猛禽在鳥友心中的地位獨特，除白天在林道沿線尋找鳥蹤，夜晚也有不少人發揮聽聲辨位專長，徹夜尋找黃嘴角鴞、領角鴞、褐林鴞、黃魚鴞、褐鷹鴞及台灣最嬌小貓頭鷹鵂鶹蹤跡，歷年大賽中發現的日夜行性猛禽就達15種之多。

大雪山 賞鳥 馬拉松

延伸閱讀

台灣賞鳥影片秀出「環境多樣性」 獲日本國際觀光電影節金獎

大雪山遊樂區4月1日暫停住宿餐飲服務 整修後年底恢復營業

新北黑白切大賽 三重古早切仔麵奪魁

2025首屆世界鳥博在台灣 各國委員大讚台灣生態旅遊

相關新聞

「鷹揚八卦」賞鷹活動登場 本周過境數量預期大爆發

邁入33年為期2天的「鷹揚八卦」賞鷹活動，今天上午在八卦山上的彰化縣芬園鄉文德國小登場，吸引上千名親子參與此一生態盛會，...

比特犬接連咬傷人 狗學校校長自曝被培訓這種大型犬咬傷

台北市比特犬接連跳車咬傷人，比特犬遭沒入至今找不到領養人，引發熱議；嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮自曝曾遭比利時狼犬咬傷，他說...

新手貓奴指南！養貓必備的十大用品一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「養貓必備用品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大新手貓奴必購清單有哪些。

想跟流浪貓混熟一點？過來人傳授「5神奇步驟」讓牠放下戒心主動討抱

想和家裡附近的流浪貓變熟，讓牠主動靠近你嗎？日本一位寵物專欄作家分享一套親身實測的方法，總共有五個步驟，雖然可能會讓腿蹲得有點痠，但為了與貓咪建立情誼，這些努力絕對值得。

「鷹揚八卦」明在芬園文德國小登場 台化提供免費接駁車

一年一度的「鷹揚八卦」活動明（22日）及後天在芬園鄉八卦山上的文德國小舉行，由於人潮甚多，停車困難，台化公司比照往年，從...

摩鐵員工床底掃出「一隻活生生鱷魚」 竟是上個房客退房沒帶走

美國密西根州（Michigan）一家汽車旅館日前發生一起離奇事件，員工在打掃房間時，赫然發現床底躲著一隻活生生的鱷魚，讓現場人員驚聲尖叫。經過調查才確認這隻侏儒鱷其實是前房客飼養的寵物，但因退房時未察覺牠躲藏在床下，誤以為「愛鱷」已經走失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。