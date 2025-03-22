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中和民眾誤認鞋櫃躲藏「狐狸」竟是浣熊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市動保處近日接獲中和民富街曾姓民眾通報，不知何時家中鞋櫃躲藏1隻狀似狐狸動物露出頭來，靠近時齜牙裂嘴一副像要咬人凶狠模樣，緊急請求協助救援安置。當動保處人員抵達現場赫然發現，牠是動物界號稱蒙面小賊的頑皮鬼-浣熊。這隻浣熊身上有注射寵物晶片紀錄。透過電腦資料查詢聯繫，了解原飼主就住在附近隔壁棟公寓，並於當日迅速領回，結束一場浣熊翹家被人誤認狐狸街坊趣談。

飼主許先生表示，這隻調皮浣熊趁家人夜晚睡覺時，自己打開籠舍門栓偷跑出來找東西吃。然後推開落地窗鑽出，沿著陽台攀爬鐵柵登上樓頂陽台，一路翻牆潛入鄰居門口鞋櫃內躲藏。早上鄰居出門時發現，誤認牠是狐狸，通報動保處帶走。浣熊這種動物破壞力驚人，慶幸牠沒把鄰居鞋櫃內鞋子咬壞，不然光賠償就是令人頭痛的事情。經歷這次牠溜出翹家事件，除將加強籠舍上鎖、關妥門窗外，也決定安裝電子定位項圈，以防止類似事件再度發生。

動保員程沛宏表示，嚴格說浣熊這個物種並不是熊，它屬於浣熊科，只算是熊科親戚。原產地在美洲，是一種聰明又破壞力超強的動物。浣熊的浣字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西(包括食物)丟入水中淘洗。身為夜行性動物，因視力不佳，要靠5根手爪敏銳觸覺神經藉由水滋潤增進辨認食物能力。讓飼主們最傻眼常遭遇發生的是牠把家人錢包、手機丟入水中洗一洗愚蠢行為，令人又氣又好笑。目前台灣飼養浣熊並無違法，但自111年已將其公告為禁止輸入至台灣的物種，因此民眾若在市面上看到浣熊販售或認領養，應留意其來源是否為合法，避免捲入走私或觸法行為。

聚傳媒

動物 浣熊

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