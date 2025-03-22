「鷹揚八卦」賞鷹活動登場 本周過境數量預期大爆發

邁入33年為期2天的「鷹揚八卦」賞鷹活動，今天上午在八卦山上的彰化縣芬園鄉文德國小登場，吸引上千名親子參與此一生態盛會，除賞鷹外，還有闖關遊戲及市集，台化公司免費提供接駁專車。彰化野鳥學會總幹事李益鑫說，在昨天之前，已觀測到8千多隻灰面鵟鷹過境，預期本周數量會最可觀。

彰化縣長王惠美表示，南路鷹（灰面鵟鷹）是彰化的縣鳥，每年春分的時候，都會有1萬到3萬隻的數量經過彰化，縣府除了已舉辦33年的「鷹揚八卦」賞鷹活動外，又成立賞鷹平台，歡迎親子在這兩天活動裡，帶著望眼鏡前來文德國小賞鷹，享受豐富而美好的生態之旅。

縣府農業處表示，為了讓大家更貼近自然，今年「鷹揚八卦」賞鷹活動，除了有「生態踏查」，讓大家一腳踏入生態現場，還有「生態市集」，以及強調野生動物應該各歸其位的「友善尋還闖關活動」，帶大家走進「灰面鵟鷹與石虎聯手尋找穿山甲尾巴」的故事情境，參加闖關活動的民眾，只要成功集點，即可獲得精美金屬胸章或桂花。

由於參加民眾甚多，停車困難，台塑企業依循往年做法，再度贊助免費的「賞鷹專車」，在今天明天均提供接駁服務，方便民眾從彰化市區輕鬆前往賞鷹地點。首班上午9時發車，約每1小時一班車，路線從台塑生醫悠遊館發車，經彰化火車站、賞鷹小平台(139縣道4k處)、芬園文德國小。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，到昨天為止，鳥會觀測到的灰面鵟鷹數量已超過8千隻，估計本周的數量最多，請民眾要好好把握。