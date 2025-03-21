「鷹揚八卦」明在芬園文德國小登場 台化提供免費接駁車

一年一度的「鷹揚八卦」活動明（22日）及後天在芬園鄉八卦山上的文德國小舉行，由於人潮甚多，停車困難，台化公司比照往年，從上午9時開始安排免費接駁專車，採循環型接駁，從台塑生醫健康悠活館往返文德國小，途中經彰化火車站及縣道139線的聖芳宮，約每30到40分鐘一班車，共8班次。

每年春分前後，是灰面鵟鷹北返經過台灣的時節，尤其八卦山區是最佳賞鷹地點，據彰化野鳥學會觀測，到3月19日為止，已有7811隻過境。

台化公司表示，在文德國小舉行的「鷹揚八卦」系列活動，包含南路鷹生態市集、霸氣猛鷹探險、生態踏查及友善尋還闖關活動等活動，由於台塑生醫多年執行二手玩具回收有成，特別在生態市集中展示由回收材打造，並榮獲德國iF產品設計獎的「珊瑚椅」和「露露椅」，及推出許多互動活動與台塑生醫觀光工廠多項優惠，邀請民眾共襄盛舉。

此外，民眾在友善尋還闖關活動中，只要完成指定闖關項目，即可兌換由彰化縣政府提供的桂花1株或金屬胸章1個 (二擇一)，數量有限，送完為止。相關活動資訊可上彰化縣政府、彰化縣野鳥學會粉絲團及參山處粉絲團。