新手貓奴指南！養貓必備的十大用品一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「養貓必備用品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大新手貓奴必購清單有哪些。

準備迎接貓主子進家門了嗎？想讓貓咪過上舒適的生活，除了提供食物和住處外，備妥各式齊全用品，更能滿足牠們的日常需求。從基本的貓砂盆、貓碗，到能讓貓咪活動筋骨、增添娛樂性的貓跳台、玩具，每樣物品都有其重要性。新手貓奴該如何挑選？本篇將帶你了解養貓必備十大用品，讓你第一次養貓就上手！

「貓糧」如何挑選引熱議 飼主愛用「肉泥、凍乾」獎勵喵星人

▲ 網友熱議TOP10養貓必備用品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「養貓必備用品」的相關話題討論，發現「貓糧」該如何挑選掀起廣泛討論。貓主食主要分為乾糧和濕糧，可以提供貓咪完整的營養，乾糧如飼料、凍乾等，因含水量低故較適合長時間存放，且方便攜帶；濕糧如罐頭、鮮食等，則含水比例高，能讓貓咪食用後更有飽足感。

不過，討論區中不少飼主都分享「我家貓咪對於罐頭極挑」、「有些貓就是機車愛吃不吃」，需要經過多次嘗試，才能找到毛小孩真正喜愛的款式；對此，他人也建議「找不同家飼料輪著吃，同一款貓咪吃久會膩」，適時變換口味也較能避免貓咪吃膩而喪失食慾。

相較於貓糧滿足主食需求，「貓零食」則對飼主訓練與安撫貓咪有重要功用，網友分享「訓練的時候會給（肉泥），例如刷牙這種」，還有飼主笑稱「只有在剪指甲、剃腳毛這種『酷刑』時才會給零食，現在看到（肉泥）都直接跑走」。

不過也有網友提醒，貓咪若過於依賴零食，可能會導致正餐攝取減少，「他們跟小孩一樣，零食吃多了會不吃正餐」，且攝取過量也可能影響貓咪健康，「肉泥其實偏鹹，對貓的腎臟負擔不小，不能太常吃」。

「貓砂」的選擇也受到熱議，不僅影響貓咪的如廁體驗，也關乎飼主清潔的便利性。常見的貓砂種類包含礦砂、松木砂、木屑砂、豆腐砂、水晶砂等，各有其愛用者，如便有飼主提到「豆腐砂用一段時間粉塵也不會很多，也不會有怪味」，也有人推薦礦砂「粉塵低又除臭」。

此外，自動貓砂機是否值得購入也成為話題，有網友表示「自己蠻推，因為工作比較忙才考慮智能商品，畢竟也是價格不低，不過省事很多」。另一方面，部分飼主也關注貓砂盆如何設計，因貓咪上廁所時需要安全感，「建議選擇開放式且足夠大的貓砂盆」。每隻貓咪對貓砂的適應度不同，飼主可以根據貓咪的習慣與家中環境，選擇最合適的貓砂產品。

除此之外，為貓咪增添樂趣的玩具、貓抓板、貓跳台等，以及主人外出時方便監控和照料貓咪的飲水機、寵物監視器等，都是提升飼養品質的配件。準備齊全的養貓用品，更能讓主子住得開心、吃得安心，也能讓身為貓奴的你享受更愉快的養貓生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「養貓必備用品」相關討論則數。

觀測期間： 2024/03/02-2025/03/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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