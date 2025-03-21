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金門限定！「龍眼雞」現蹤乳山遊客中心 迷彩外型吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現一種「長長鼻子」且披著「迷彩綠衣」的昆蟲～龍眼雞，且一棵樹上竟有將近20隻，讓網友直呼根本是「養雞場」。圖／鐘立偉提供
近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現一種「長長鼻子」且披著「迷彩綠衣」的昆蟲～龍眼雞，且一棵樹上竟有將近20隻，讓網友直呼根本是「養雞場」。圖／鐘立偉提供

近期金門天候回暖，不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現一種「長長鼻子」且披著「迷彩綠衣」的昆蟲～龍眼雞（長吻蠟蟬，學名：Pyrops candelaria）。這種獨特昆蟲全中華民國僅見於金門，春秋兩季最為活躍，形成當地特有的生態奇景，生態專家也鼓勵民眾把握時機來場「樹上賞雞趣」。

「什麼！樹上有雞？此雞不是雞。」長期觀察金門昆蟲生態的專家陳西村表示，龍眼雞長相相當特殊，擁有綠色翅膀搭配鮮黃色斑點，宛如披上迷彩裝，吻部突出且呈鮮紅色，是許多昆蟲迷眼中的珍寶。但是，初次聽到龍眼雞的民眾，可能會以為牠是一種「禽鳥」，其實不然，龍眼雞是標準的六足昆蟲，這種昆蟲僅在金門擁有穩定族群，早期金門人曾稱其為「象鼻蟲」。

陳西村表示，龍眼雞主要以龍眼樹的汁液為食，冬季會躲藏在樹葉間避寒，隨著氣溫回暖開始出現在龍眼樹幹上，活躍於3至4月及9至10月。「龍眼雞」的命名可能來自本草綱目，古時蠟蟬又稱「樗雞」，而這種昆蟲多棲息於龍眼樹上，因此被稱為「龍眼雞」。

龍眼雞以龍眼樹的汁液為主食，牠們通常在每年3至4月及9至10月最為活躍，到了冬天，會躲藏於樹葉縫隙或枯葉堆避寒，隨著氣溫回暖便會重新現蹤，其生長週期約為一年，雌蟲在7月於龍眼樹幹產卵，9月迎來新世代成蟲羽化的高峰期，隔年初夏則進行交配。

陳西村表示，雖然龍眼雞會吸食龍眼樹的汁液，但目前金門的族群數量仍有限，尚未對當地林木造成影響，因此不會被視為害蟲。

過去龍眼雞僅在金門出現，但2018年起，台灣本島北部首次發現這種昆蟲，當時農業部動植物防疫檢疫署擔憂其可能影響龍眼、荔枝等經濟果樹的生長，因此啟動緊急防治作業，包括人工捕捉、族群監測與民眾通報機制。

但經過多年追蹤研究，專家發現龍眼雞對果樹的影響有限，並未造成明顯農業損害，因此，防檢署於去年調整策略，解除對龍眼雞的通報與移除作業，改為「加強監測與危害風險控管」，目標是「不干擾、不造成農損」，這顯示龍眼雞對農業的影響仍需更多科學研究佐證，未來或許可以在保育與農業管理之間找到平衡。

近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現龍眼雞的芳蹤，都相當開心遇到美麗的昆蟲。記者蔡家蓁／攝影
近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現龍眼雞的芳蹤，都相當開心遇到美麗的昆蟲。記者蔡家蓁／攝影
近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現龍眼雞的芳蹤，都相當開心，據說金門人以前稱此為「象鼻蟲」。記者蔡家蓁／攝影
近期不少民眾在金門國家公園乳山遊客中心周邊的樹木上，發現龍眼雞的芳蹤，都相當開心，據說金門人以前稱此為「象鼻蟲」。記者蔡家蓁／攝影

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