外型如身披迷彩服 「龍眼雞」冬日暖陽下金門現蹤

在金門有穩定族群，外型炫麗的昆蟲「龍眼雞」，近日在乳山遊客中心被民眾目擊；生態專家陳西村說，龍眼雞在天冷越冬時通常躲在樹葉間，最近金門天氣回暖才有活躍跡象。

綠色翅膀上有鮮黃色斑點，宛如披上迷彩服裝的「龍眼雞（Pyrops candelaria）」，近日被眼尖民眾在乳山遊客中心樹木上發現蹤跡。

長期觀察金門昆蟲生態的生態專家陳西村接受中央社記者採訪表示，「龍眼雞」是在金門有一定族群的半翅目蠟蟬科昆蟲，有著斑斕翅膀以及紅色且凸出的吻部，早期金門人都稱「象鼻蟲」。

陳西村說，龍眼雞之所以這樣命名，可能是李時珍「本草綱目」記載古時蠟蟬叫作「樗雞」，而龍眼雞多出現在龍眼樹上，因此才有這個特別稱號。龍眼雞成蟲通常在冬天會躲在枝條頂端越冬，因最近金門天氣回暖，所以又可以看到一些龍眼雞在龍眼樹幹上活動。

陳西村表示，在台灣曾是保育類昆蟲的「渡邊長吻白蠟蟬」與龍眼雞是同屬近親，而龍眼雞體型更大，外型更炫麗，所以金門開放觀光後有不少遊客慕名而來；陳西村也說，龍眼雞被某些人當成害蟲，認為會影響龍眼收成，其實在金門還沒有觀察到對作物造成影響，稱為害蟲有點言過其實。

民國107年時龍眼雞在台灣本島北部被發現，因其可能為害龍眼等作物被視為害蟲，農業部動植物防疫檢疫署啟動緊急防治作業，包括移除成蟲、進行監測、呼籲民眾通報等。

根據防檢署植物疫情通報系統網站資料，防檢署委託專家學者在107至113年持續進行監測調查及人工捕捉，認為龍眼雞沒有傳出立即性危害或損害案例，且目前仍僅侷限在台灣北部部分地區呈季節性出現，因此解除通報與捕捉移除作業制度，降級調整為「加強監測與危害風險控管」物種，達到「不干擾」、「無農損」目標。