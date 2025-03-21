新北浣熊逃家闖入鄰居家！一開鞋櫃突被毛茸茸動物兇

新北中和民富街一位曾姓市民通報，突然發現家中鞋櫃躲藏1隻狀似狐狸的動物，靠近時齜牙裂嘴，一副像要咬人，通報動保處協助安置。動保人員到場發現竟是一隻浣熊，經掃晶片查資料發現，飼主就住在附近公寓，並於當日迅速領回，結束這場浣熊逃家記。

飼主許先生表示，這隻調皮浣熊是趁家人夜晚睡覺時，自己打開籠舍門栓偷跑出來找東西吃。然後推開落地窗鑽出，沿著陽台攀爬鐵柵登上樓頂陽台，一路翻牆潛入鄰居門口鞋櫃內躲藏。早上鄰居出門時發現，誤認牠是狐狸，通報動保處帶走。

許先生說，浣熊這種動物破壞力驚人，慶幸牠沒把鄰居鞋櫃內鞋子咬壞，不然光賠償就是令人頭痛的事情。經歷這次牠溜出翹家事件，除將加強籠舍上鎖、關妥門窗外，也決定安裝電子定位項圈，以防止類似事件再度發生。

動保員程沛宏表示，浣熊並不是熊，它屬於浣熊科，是熊科親戚。原產地在美洲，是一種聰明又破壞力超強的動物。浣熊的「浣」字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西丟入水中淘洗。身為夜行性動物，因視力不佳，要靠5根手爪敏銳觸覺神經藉由水滋潤增進辨認食物能力。

程沛宏表示，讓飼主們最傻眼常遭遇發生的是牠把家人錢包、手機丟入水中洗一洗愚蠢行為，令人又氣又好笑。目前台灣飼養浣熊並無違法，但自2022年已將其公告為禁止輸入至台灣的物種，民眾若在市面上看到浣熊販售或認領養，應留意其來源是否為合法，避免捲入走私或觸法行為。