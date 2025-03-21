新北浣熊逃家闖入鄰居家！一開鞋櫃突被毛茸茸動物兇
新北中和民富街一位曾姓市民通報，突然發現家中鞋櫃躲藏1隻狀似狐狸的動物，靠近時齜牙裂嘴，一副像要咬人，通報動保處協助安置。動保人員到場發現竟是一隻浣熊，經掃晶片查資料發現，飼主就住在附近公寓，並於當日迅速領回，結束這場浣熊逃家記。
飼主許先生表示，這隻調皮浣熊是趁家人夜晚睡覺時，自己打開籠舍門栓偷跑出來找東西吃。然後推開落地窗鑽出，沿著陽台攀爬鐵柵登上樓頂陽台，一路翻牆潛入鄰居門口鞋櫃內躲藏。早上鄰居出門時發現，誤認牠是狐狸，通報動保處帶走。
許先生說，浣熊這種動物破壞力驚人，慶幸牠沒把鄰居鞋櫃內鞋子咬壞，不然光賠償就是令人頭痛的事情。經歷這次牠溜出翹家事件，除將加強籠舍上鎖、關妥門窗外，也決定安裝電子定位項圈，以防止類似事件再度發生。
動保員程沛宏表示，浣熊並不是熊，它屬於浣熊科，是熊科親戚。原產地在美洲，是一種聰明又破壞力超強的動物。浣熊的「浣」字有「洗」的意思，源自於牠喜好將東西丟入水中淘洗。身為夜行性動物，因視力不佳，要靠5根手爪敏銳觸覺神經藉由水滋潤增進辨認食物能力。
程沛宏表示，讓飼主們最傻眼常遭遇發生的是牠把家人錢包、手機丟入水中洗一洗愚蠢行為，令人又氣又好笑。目前台灣飼養浣熊並無違法，但自2022年已將其公告為禁止輸入至台灣的物種，民眾若在市面上看到浣熊販售或認領養，應留意其來源是否為合法，避免捲入走私或觸法行為。
動保處提醒，防止家中寵物不慎走失，民眾可於上班時間至新北市各區動物之家或去住家附近動物醫院注射微型晶片可協助辨識身分物歸原主。
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