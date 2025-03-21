影／台中迷航小鸚鵡搭順風車又「黏」上霧峰警 只能帶回派出所

台中一隻小鸚鵡日前走失，竟停在一輛轎車擋風玻璃前方搭順風車，還跟著駕駛「上班」，嚇得駕駛向路邊交通疏導的警員李界寬求助，沒想到小鸚鵡竟「黏」在李身上，最後李帶小鸚鵡回派出所，並通知飼主認領。

台中市警局霧峰分局內新派出所警員李界寬表示，18日上午8時許，他在大里區環中東路六段與新仁路二段口交通疏導時，忽然有一輛轎車停車向他求助，原來轎車擋風玻璃前，突然飛來一隻小鸚鵡，就停站著，好似搭「順風車」，但因趕著上班，就把迷途小鸚鵡交由警員幫忙處理。

李界寬說明，他怕小鸚鵡又亂飛跑走，趕緊請同事開巡邏車載回，沒想到小鸚鵡竟然不願意離開他的身上，可能是因自己有飼養寵物天竺鼠，意外讓小鸚鵡喜歡黏在他身上，於是就一起搭巡邏車返回派出所，在確認小鸚鵡身上無傷後，發現牠腳環上綁著電話號碼，立即通知飼主來認領。

原來飼主是在大里區內新黃昏市場在賣刺青哥炭烤黃金雞的金姓飼主，金姓飼主到所看到自己的小鸚鵡受到警方良好的照顧，對於警方的日行一善既感動又感謝，而分享其在市場賣的好吃炭烤黃金雞。