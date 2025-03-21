台中迷途小鸚鵡落擋風玻璃 警肩馱返所助尋飼主

台中市大里區一隻迷途小鸚鵡停在一輛汽車擋風玻璃上，車主因趕著上班將鸚鵡交給指揮交通的警員，鸚鵡一路站在警員肩上跟著回到派出所，依據腳上的電話聯繫飼主，結束迷途記。

台中市霧峰警分局今天發布新聞稿，內新派出所警員日前在大里區環中東路執行交通疏導時，忽然有一輛汽車停靠過來，警員不解這台車怎敢停在車輛來往、流量眾多的十字路口處，立刻上前了解。

警方指出，民眾指著車子的擋風玻璃，有一隻小鸚鵡站在上面，民眾表示，鸚鵡自己飛來停著，但因趕著上班，請求協助處理，民眾將鸚鵡交給員警後離開。

警員怕小鸚鵡又亂飛跑走，趕緊請同事開車來載回派出所，未料牠不願離開身上，1人1鳥就坐上巡邏車返回派出所。員警發現腳環上綁著電話號碼，通知飼主認領。

金姓飼主看到自己的小鸚鵡受到警方良好的照顧，對於警方的日行一善既感動又感謝，分享他在大里區內新黃昏市場賣的好吃炭烤黃金雞。霧峰分局分局長廖誌銘呼籲，民眾飼養的寵物要記得輸入晶片記名，或在寵物身上留聯絡資訊。