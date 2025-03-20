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花蓮保育水雉 玉里鎮公所與林保署將簽MOU

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮玉里鎮近年來發現水雉最多有24隻，去年觀察只有11隻，為推展水雉保育，鎮公所將與林保署花蓮分署簽署合作備忘錄（MOU），營造保育及友善棲地。

水雉是二級保育類，目前在台南官田、高雄美濃有穩定族群，全台數量在2024年底記錄突破3000大關；而花蓮地區在林業保育署花蓮分署計畫調查下，發現壽豐鄉吳全養殖區、玉里鎮三民養殖區一帶，有少量水雉族群棲息及繁殖。

玉里鎮公所表示，玉里三民地區過去最多發現到24隻的水雉，但是去年僅剩11隻，討論研判「三民養殖區」施作狀況不定，導致水雉的棲地經常變動，影響繁殖，可能是水雉族群無法擴增的主要原因。

改善水雉棲地不穩定狀況，林保署花蓮分署自民國112年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盤點潛在水雉棲地，並陸續於壽豐、玉里尋覓合適棲地進行營造示範及試作，種植多種原生植物營造水雉棲地，同時也期望能藉這類棲地庇護其他保育類、瀕危水生生物，如金線蛙、菊池氏細鯽等。

花蓮分署表示，玉里鎮公所在「三民養殖區」內有一處2公頃的空間可以營造水雉棲地，希望提供水雉可以移居、且較為穩定的棲地，未來結合玉里鎮及周邊社區共同維護管理，並推動觀賞水雉及水鳥的生態旅遊或環境教育活動，同時與鎮公所簽署合作備忘錄，為三民地區水雉保育共同努力。

玉里鎮長龔文俊表示，感謝林保署花蓮分署對於玉里的生態重視，對於營造水雉棲地之餘，也要特別注意外來種，例如泰國鱧、福壽螺等，都是讓農民頭痛的入侵物種，希望加強移除以確保農民收益。

水雉 花蓮 農民

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