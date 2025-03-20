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男假借動保名義養貓卻虐待 南投家畜所救出34隻

中央社／ 南投縣20日電

假動保人士陳姓男子涉利用代養犬、貓賺錢，但實際消極不照顧，飼養環境惡劣影響動物健康，甚至導致死亡，南投縣家畜所救出34隻貓，籲民眾勿將流浪動物交給陳男，更不要捐款

南投縣家畜疾病防治所今天指出，日前接獲通報指陳男租屋飼養多隻貓，現場髒臭影響動物健康及環境衛生，防治所會同房東、里長、員警前往租屋處稽查，發現陳男飼養34隻貓，但不是每天至租屋處餵食、提供飲水、打掃環境，缺乏基本照護，環境惡劣通風不良。

南投縣家畜所指出，由於陳男未妥善照顧，消極不作為已構成虐待動物行為，目前所有貓隻暫由防治所安置，若民眾有將貓寄養、中途安置給陳男或化名Andy，請聯繫南投縣公立動物收容所049-2225440領回。

南投縣家畜所表示，陳男過去藉動物救援募款收容流浪犬貓，因虐待動物致死等行為，早已被禁止飼養犬隻，更可在「寵物登記管理資訊網」查得被列為不得飼養犬隻黑名單，請民眾勿信陳男救援宣傳，勿將流浪動物交給陳男，更不要匯款或捐款，盼不再有民眾受騙。

家畜所指出，陳男並非真正愛貓、愛狗人士，疑為利用代養賺錢，過去在外縣市也因違反動物保護法遭開罰，甚至2015年因非法故意使動物受傷致死罪遭彰化地方法院判刑，是違反動保法慣犯；由於陳男戶籍被遷至埔里鎮戶政事務所，打電話、發函尚未取得聯繫，後續開罰陳男並沒入這些貓，結紮後開放領養。

南投縣 捐款 流浪動物

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